David Steindl-Rast: „Wir haben ein Ende erreicht“

In den Sechzigern wurde er in ein Zen-Kloster entsandt, heute liest er mit 92 die neuesten wissenschaftlichen Publikationen: Eremit und Benediktinermönch David Steindl-Rast erklärt, warum die Menschheit künftig in Netzwerken denken muss, warum gute Christen Kritiker des Status quo sind – und wie Dankbarkeit als spirituelle Praxis mündig machen kann.