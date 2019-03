"Foto Wien": Der Blick auf das Wesentliche

Ob die Instrumentalisierung des menschlichen Körpers in „Bodyfiction“, eine fotografische Investigation zu den Machenschaften des US-Saatgutherstellers Monsanto oder die Dokumentation von außergewöhnlichen Arbeitsplätzen („Bodies of Work“): Die vom Kunst Haus Wien neu aufgestellte Foto Wien zeigt unterschiedliche künstlerische Positionen und bietet sowohl arrivierten als auch jungen Künstlern eine Plattform. „Eine Besonderheit ist, dass wir heuer eine Festivalzentrale haben. Otto Wagners Postsparkasse wurde uns von der Signa zur Zwischennutzung zur Verfügung gestellt“, sagt Kuratorin Verena Kaspar-Eisert. Mehr als 130 Programmpartner beteiligen sich am Festival, es gibt viel zu schauen, aber auch zu tun: Besucher können selbst Schwarz-Weiß-Fotos entwickeln, Künstler können sich Feedback von internationalen Experten holen („Portfolio Review“). fotowien.at

Foto Wien: Ein Ausblick auf den Monat der Fotografie

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)