Die Vorleserin im Park

Wann genau ihr die Idee gekommen ist, sich mit einem Buch in der Hand auf eine Parkbank zu setzen und fremden Menschen eine kleine Geschichte vorzulesen, lässt sich im Nachhinein nicht mehr so wirklich beantworten.

Den Weg dorthin aber kann man nachverfolgen: Nach mehreren Jahren, in denen Ingrid Lassnig als Juristin tätig war, wollte sie sich ihren Wunsch, Schauspielerin zu werden, erfüllen. Neben dem Schauspielunterricht ließ sie sich auch als Berufssprecherin ausbilden, um ihren, wie sie sagt, „extrem starken“ Kärntner Dialekt („Es war wirklich schlimm“) loszuwerden. (Offenbar mit Erfolg: Einen solchen hört man ihr heute nicht mehr an.)

Als Übung für ihre Ausbildung begann Lassnig, ihren Freunden laut vorzulesen, „dabei habe ich gemerkt, wie viel Spaß das macht und wie schön das ist“. Ihre Mutter wiederum war vom Berufsumstieg der Tochter weniger angetan. Hoffentlich, meinte sie, „landest du nicht auf der Parkbank“.

Nun: Auf der Parkbank gelandet ist Lassnig dann doch, irgendwie. Wenn auch freiwillig und nicht aus finanzieller Not heraus: Denn Lassnig liest ab sofort jeden Sonntag im Stadtpark auf einer Bank Fremden kurze Geschichten, Gedichte oder Anekdoten vor. Einfach so, kostenlos (siehe Infobox). Jeder, der möchte, kann sich zu ihr setzen und ein paar Minuten zuhören. Es gehe ihr, sagt Lassnig, „um ein positives Gefühl, um eine kleine Auszeit“. Jemanden beim Vorlesen zuzuhören wecke bei vielen auch Erinnerungen an die eigene Kindheit.

Die Lesungen sind für eine Person, maximal zwei gedacht: Mehr Platz wäre auf der Parkbank, die Lassnig mit Decken und Polstern ein bisschen aufhübscht und gemütlicher macht, ohnehin nicht. Nach drei, vier Minuten – selten sind die ausgewählten Geschichten länger – kann sich der nächste Zuhörer zu ihr setzen.

Dies und das und Ameisen

Allerdings, erzählt Lassnig, bleibe mancher Zuhörer auch gern noch ein wenig sitzen, man komme ins Gespräch, über dies und das, Gott und die Welt, oder Ameisen. Ameisen? „Ja“, sagt Lassnig. Für ihren ersten Lesenachmittag am vergangenen Sonntag hat Lassnig die Geschichte „Koexistenz mit Ameisen“ von Ephraim Kishon ausgewählt, „da bekam ich nachher viele Tipps, wie man mit Ameisen in der Küche fertig wird“. Neben den legendären Kishon-Geschichten liest Lassnig aber auch aus Werken von Christine Nöstlinger, Wilhelm Busch, Christian Morgenstern oder Meir Shalev – oder auch Märchen für Erwachsene von Folke Tegetthoff. Wichtig sei ihr, dass es leichte, positive Geschichten sind, die aber auch zum Nachdenken anregen.

Viele Parkbesucher gehen nur vorbei und schauen neugierig, andere kommen gezielt auf sie zu. Merkt sie, dass jemand Interesse haben könnte, spricht Lassnig Vorbeigehende auch an. „Ich möchte“, sagt sie, „aber niemals aufdringlich sein.“

Für den Stadtpark hat sie sich – nach einem Testlauf im vergangenen Herbst in mehreren Parks – entschieden, weil „hier viele unterschiedliche Menschen unterwegs sind, das gefällt mir“. Trotz seiner Größe gebe es im Stadtpark beschauliche Ecken, wie gleich beim Teich, wo Lassnig nun sonntagnachmittags (und mindestens bis Mai) eine Bank besetzt. Eine Genehmigung braucht sie für ihre „Vier-Augen-Lesungen“ übrigens nicht, aber zur Sicherheit hat sie beim Stadtgartenamt angefragt. Die Antwort: Da „Parkbanksitzen, plaudern, vorlesen [. . .] in Parkanlagen ortsüblich sei“, sei ein Ansuchen nicht erforderlich.

Auf einen Blick Die Moderatorin und Sprecherin Ingrid Lassnig liest ab sofort jeden Sonntag (von 14 bis 16 Uhr) im Stadtpark interessierten Parkbesuchern kostenlos (Kurz-)Geschichten und Gedichte verschiedener Autoren vor.



Die „Vier-Augen-Lesungen“ sind kostenlos. Bei Schönwetter ist Lassnig in der Nähe des Teichs auf Höhe des Franz-Schubert-Denkmals auf einer Parkbank zu finden.



Bei Schlechtwetter finden die Lesungen beim Donauweibchen-Brunnen (unter den Schirmen) statt. Lassnig kann man auch für Lesungen in großem und kleinem Rahmen buchen. www.ingridlassnig.at



("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)