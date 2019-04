Petra Hartlieb: Nachts in der Buchhandlung

Irgendwie, sagt Buchhändlerin Petra Hartlieb, sei die Sache „explodiert“: Mitte März hatte sie auf ihrer Website und auf Facebook ihre jüngste Idee publik gemacht, nämlich ihre Buchhandlung abendweise zu vermieten. Auf dass man, in aller Stille und bei schummriger Beleuchtung, in Ruhe durch die Bücher blättern und einen analogen Abend verbringen könne. Am nächsten Tag stand ihr Telefon nicht mehr still.

Der Gedanke wurzelt eigentlich in einem Scherz. Immer wieder würde man beim täglichen Abschließen der Buchhandlung die letzten Kunden warnen: „Passen S' auf, sonst sperren wir Sie ein.“ Und immer wieder käme als Antwort: Das wäre doch ein Lebenstraum. Der konkrete Anstoß war dann letztlich von einer deutschen Buchhändlerin gekommen, die bei Hartlieb ein Praktikum absolvierte – und deren Laden in ihrem heimatlichen Kaff solche Mietabende organisiert. Mittlerweile reichen bei Hartlieb die Buchungen bis in den Herbst.

Natürlich, weder werden die Kunden eingesperrt noch bleiben sie die ganze Nacht. Dafür hat Hartlieb ihre Währinger Nachbarn eingebunden – so gibt es nun zum abendlichen Bücherschmökern Essen aus dem Café Himmelblau und Wein von Expertin Dorli Muhr. Dass jemand sein Glas Rotwein über ein Buch schütten könnte, sieht Hartlieb gelassen: „Es soll nichts Schlimmeres passieren.“

Ganz allein mit den Büchern

Dass Hartlieb mit ihrem Mann direkt über ihrem Geschäft in der Währinger Straße wohnt, macht die Sache einfacher, wenngleich solche Abende doch mehr Aufwand seien als gedacht. Fixe Tage gibt es nicht: Mieten kann man die Buchhandlung etwa einmal pro Woche, sofern Hartliebs nicht auf Urlaub sind, und sie gehört einem dann ein paar Stunden ganz allein.

Am ersten Abend hat eine Dame ihren Mann mit seinen besten Freunden im Laden überrascht – er hatte gedacht, er gehe zu einem Wirtschaftsseminar. Andere nutzen den Ort für kleine Geburtstagsrunden. Was genau die Kunden mit „ihrer“ Buchhandlung vorhaben, bleibt ihnen überlassen. Sie seien durchaus aufgefordert, Bücher aus den Regalen zu nehmen oder aufzureißen, sagt Hartlieb. Man könne sich gegenseitig Werke empfehlen, vorlesen oder still in einer Ecke sitzen.

Es gehe ihr darum, der schnelllebigen Zeit etwas entgegenzusetzen, um Entschleunigung, so Hartlieb. „Ich empfehle auch, das Handy wegzulegen.“ Die Aktion verdeutlicht auch die Tatsache, dass nicht mehr Amazon der große Konkurrent der kleinen Buchhändler ist – sondern das Streaming. Sie habe gestern den ganzen Tag ferngesehen, berichtet selbst Hartliebs Mitarbeiterin. Wobei, der große Serienhype könnte schon fast wieder vorüber sein, glaubt Hartlieb.

Jedenfalls müsse der Buchhandel mit Neuem kommen, bestätigt sie, was auch schon auf der Frankfurter Buchmesse zu hören war: Geschäfte müssten zu einer Mischung aus Café, Eventort und Leseecke werden. Innovativ ist auch Nicole List, die in Hartliebs Filiale in der Porzellangasse arbeitet. Sie lud in Eigeninitiative zum Speeddating, Männer und Frauen kamen dabei mit ihrem Lieblingsbuch. Als Hit entpuppt sich auch ihr Harry-Potter-Re-Reading für erwachsene Fans.

Bald kommt „Sommer in Wien“

Apropos Fans: Die hat Hartlieb nicht nur als lokale Buchhändlerin, sondern auch mit ihrem „zweiten Leben“ als Autorin. 2014 ist, nach mehreren Wien-Berlin-Krimis mit Claus-Ulrich Bielefeld, der Roman „Meine wundervolle Buchhandlung“ erschienen. Wenn seither Touristen suchend den Kopf durch die Tür stecken, dann rufen ihre Mitarbeiter schon: Das sei wohl für sie. Nächste Woche ist sie in Italien auf Lesereise, das Buch ist inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt. Eine Südkoreanerin sei ob ihres Anblicks gar in Tränen ausgebrochen, berichtet Hartlieb verwundert. „Wenn ich David Bowie im Gastgarten getroffen hätte, hätte ich cooler reagiert.“

Daheim warten ihre Anhänger indes sehnlich auf „Sommer in Wien“: Der dritte Teil ihrer Reihe über ein Kindermädchen im Haushalt Arthur Schnitzlers erscheint am 17. Mai. Eigentlich sollte sie bald am „Herbst“ zu schreiben beginnen. Allein, zunächst muss Hartlieb erst einmal viel lesen: 173 Titel gehen ins Rennen um den deutschen Buchpreis, in dessen Jury sie heuer sitzt. Bis zum Sommer muss die Liste auf 20 schrumpfen. Schon jetzt sei der Austausch in der Gruppe rege. Vor zwei Jahren hatte Hartlieb die gleiche Aufgabe in Österreich. Gelernt, sagt sie, habe sie vor allem eines: „Nie wieder über eine Jury zu schimpfen.“

Auf einen Blick Petra Hartlieb vermietet ihr Buchgeschäft in der Währinger Straße neuerdings an Kleingruppen von fünf Personen. Dazu gibt es Kleinigkeiten des Café Himmelblau und Wein von Dorli Muhr. Derzeit kostet das Angebot 150 Euro, Jugendliche bekommen Sonderkonditionen. Am 17. Mai erscheint bei Dumont der dritte Teil ihrer Arthur-Schnitzler-Reihe, „Sommer in Wien“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)