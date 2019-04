Von Kontor über Segler bis Café: Österreichs beste Buchgeschäfte

Wien. „Wir jubilieren innerlich sowie äußerlich“: Hoch erfreut zeigte man sich am Donnerstag im Buchkontor – die Wiener Buchhandlung im 15. Bezirk wurde gestern als eine von österreichweit fünf als beste des Jahres ausgezeichnet. Beim Buchkontor kommt die Ehre passend zum Jubiläum – zehn Jahre ist es her, dass Ulla Harms im Nibelungenviertel ihr Geschäft aufgemacht hat.

Die Begründung der Jury, jubelte man im Buchkontor, sei „wie ein Vollbad in Buchstaben der schönsten Bücher“. Harms habe, liest man darin, in einem Viertel, das zwar nach Kultur klinge, aber nur wenig kulturelle Infrastruktur habe, mit Erfahrung, Engagement und Kreativität „eine traumhafte Buchhandlung verwirklicht“.

Ein Besuch beim Buchkontor sei „wie ein Sprung in eine wunderbare Welt, in der das Buch wertgeschätzt und liebevoll behandelt wird. In der die Chefin Kekse bäckt und man bei Lesungen das Gefühl hat, in einem Wohnzimmer zu sein.“ Feiern will Harms die Auszeichnung am 14. Juni mit einem Fest am Kriemhildplatz; zudem sei soeben die neue Homepage online gegangen.

Der Preis wird von Bundeskanzleramt und Hauptverband des Österreichischen Buchhandels vergeben. Die Sieger 2019 sind, neben dem Buchkontor, der Büchersegler in Graz, das Buchcafé im Lippott-Haus in Kufstein, die Buchhandlung Fürstelberger in Linz und die Buchhandlung Neudorfer in Vöcklabruck. „Im Zeitalter der Digitalisierung, geprägt von global agierenden Onlinegiganten, kommt dem klein- und mittelständischen Buchhandel eine besondere Rolle zu“, so Kulturminister Gernot Blümel. Die Preise, die u. a. Anreiz zu Innovation geben sollen, sind mit je 10.000 Euro dotiert und werden am 25. April vergeben. (tes)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)