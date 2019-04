Gemälde mit Blumen

Am liebsten, sagt Nadja Wassmann, nähere sie sich einer neuen Blumendekoration wie einer Malerei. „Das hat mit Räumlichkeit zu tun, mit Bildaufbau, mit Farben.“ Kein Wunder, wurde sie doch an der Semperoper zur Theaterdekorateurin ausgebildet, habe dort viel über den Umgang mit all dem gelernt.

Eigentlich wollte die gebürtige Dresdnerin ja Design studieren. Allein, „sobald man sich als jemand geoutet hat, der mit dem System nicht einverstanden war, hat Vater Staat kein Studium mehr bezahlt“. Sie sei schon immer querköpfig gewesen, sagt Wassmann. „Ich hab die Dinge ein bissl hinterfragt. Sicher auch durch das Theater“. In Stückbesprechungen hätten die Regisseure stets alle Beteiligten eingebunden, auch die Dekorateure.

Ihren Ausreiseantrag hat sie früh gestellt. „Illegal, das war mir zu heiß. Ich habe auf der anderen Seite auch kein Paradies erwartet. Aber ich wollte gern meine Talente ausleben.“ Das Leben in der DDR sei kein schlechtes gewesen, „aber es war vorbestimmt, was du tust. Ich wollte gern meinen eigenen Weg suchen.“

Vom Model zur Managerin

Der sollte sich als durchaus verschlungen entpuppen. Im Westen angekommen, studierte sie zunächst in Friedrichshafen Spanisch und Englisch. Noch währenddessen fing sie zu modeln an, „daraus ist dann ein Beruf geworden“. Von Süddeutschland zog sie nach Bregenz, des Jobs und der Liebe wegen. Für das Modeln war die Lage praktisch, ihr Freund betrieb dort einen Club, „wir waren ein bissl die Szene dort“.

Haarschmuck – Black Flowers

Als sie nach zehn Modeljahren ein Angebot einer Zeitung aus Wien bekam, sagte sie dennoch zu. In Bregenz war die Tochter einer Deutschen und eines Westafrikaners mit ihrem Afro aufgefallen wie ein bunter Hund. „Ich hatte einfach wieder Lust auf Großstadt.“ Im neuen Job habe sie viel über Marketing und kaufmännisches Wissen gelernt, auch über den Umgang mit Menschen. Das wiederum kam ihr zugute, als sie von der Berliner Taschenmarke Liebeskind abgeworben wurde, die nach Österreich expandieren wollte. „Und wieder“, sagt sie, „bin ich ins kalte Wasser gesprungen.“

So wie nun auch mit Black Flowers, ihrem eigenen Unternehmen. Eine Bekannte, die ein Cateringunternehmen hat, hatte sie gefragt, ob sie nicht für eine Veranstaltung die Blumen gestalten wolle – und Wassmann damit nach mehr als 30 Jahren zurück zu ihrem Kindheitstraum geführt. Als Kind war sie auf dem Weg in den Kindergarten und später in die Schule immer an einem Blumengeschäft vorbeigekommen; oft sei sie hineingegangen, habe von der Chefin eine Blume geschenkt oder ins dichte Haar gesteckt bekommen. Später arbeitete sie während der Ferien und nach der Schule in einer Gärtnerei. „Blumen machen etwas mit dir. Es macht einfach glücklich.“

Für ihren ersten Wiener Auftrag sei sie wie „in einen kreativen Rausch verfallen“, schildert sie. „Es hat mich daran erinnert, dass ich wieder etwas mit den Händen, etwas Kreatives machen muss.“ Inzwischen hat sie die Befähigungsprüfung für Floristik abgelegt. „Es scheint, als würde alles ineinandergreifen, was ich jemals gemacht habe.“ Blumengeschäft führt sie keines, nur eine Werkstatt im 6. Bezirk, von wo aus sie Schmuck für Veranstaltungen liefert und Ideen kreiert. Mittlerweile hat sie einen Pool von Handwerkern, die ihre Entwürfe auf den Boden bringen.

Kopfschmuck – (c) ROMAN ROZNOVSKY

So schafft die Mutter eines erwachsenen Sohns Blütenteppiche mit 200 kleinen Vasen, lässt für den „Table Forest“ Blumen scheinbar aus dem Tisch wachsen, verwendet Saucieren und Terrinen. Gern rückt sie auch „Mauerblümchen“ in den Mittelpunkt, Gerbera, Nelken, Schleierkraut. Neu ist auch Haarschmuck aus Seidenblumen, den man auch als Kette oder Gürtel tragen kann.

Vielleicht, überlegt sie, sei ihr Herangehen gerade deshalb anders, weil sie das Handwerk nicht klassisch gelernt habe. „Ich setze um, was mir in den Kopf kommt.“ Am liebsten seien ihr Arrangements, die an Gemälde von Rubens erinnern: „Opulenz und Wildheit mit einer wahnsinnigen Tiefenwirkung.“ Und, passend zum Namen Blackm Flowers, oft vor schwarzem Hintergrund. Einer ihrer passendsten Aufträge war denn wohl auch jener zur Eröffnung der Ausstellung „Das Wiener Aquarell“ in der Albertina. Besonders gefreut habe sie auch das Bouquet für den Besuch von Bürgerrechtlerin Angela Davis an der Angewandten. „Sie ist ein großes Vorbild von mir.“

ZUR PERSON Nadja Wassmann hat schon in ihrer Jugend in einer Gärtnerei gearbeitet. Sie wurde an der Semperoper zur Theaterdekorateurin ausgebildet, ist Fremdsprachenkorrespondentin, hat als Model, im Marketing und als Managerin gearbeitet. Mit Black Flowers gestaltet die Wahl-Wienerin Blumen für Hochzeiten und Veranstaltungen, u. a. für Lindt, Tesla oder auch „Punsch und Maroni“des Kanzlers. Ihren Haarschmuck gibt es u. a. bei LUV Gumpendorferstraße und im Weddingcenter in der Himmelpfortgasse. 17. und 18. April: Pop-up im We Bandits.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)