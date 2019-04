Neues Leben im Fliegerkino

Früher war es einmal eine Reitschule, von 1842 bis 1900 befand sich in dem hohen Gebäude an der Liechtensteinstraße das Atelier des Bildhauers Theodor Friedl. Dann fungierte es für mehr als sechs Jahrzehnte als „Fliegerkino“, 1971 wurde daraus das dem benachbarten Lycée angegliederte Studio Molière. Dessen Schriftzug mag geläufig sein, verirrt hat man sich in das vor allem von der Schule genutzte Studio zuletzt indes nur selten.

Das soll nun anders werden. Gleichzeitig mit einem Neubau für zwölf Klassen hat das Lycée auch sein Studio von Architekt Dietmar Feichtinger aufwendig renovieren lassen. Pierre-Emmanuel Finzi führt durch den neuen, etwas zurückversetzten Eingang durch das Foyer in den Bühnenraum, der künftig sowohl Theater als auch Kino sein soll: Eine Leinwand soll von oben her die Bühne in fünf Minuten vom einen ins andere verwandeln.

Fünf Gehminuten entfernt, in der Servitengasse, haben Finzi und seine Kollegin Lise Lendais ihr Büro. So nennen sie scherzhaft das Caffè a Casa, in dem sich die beiden in Wien lebenden Franzosen seit Jahren auf den ersten Kaffee des Tages treffen, und in dem auch das Konzept für Le Studio entstanden ist, jenen Verein, der das Molière künftig bespielen wird. Bis dahin hatten die beiden nie zusammengearbeitet, „nur Bücher getauscht“. Über die Literatur haben sich die zwei auch kennengelernt: Auf einer Buchmesse hatten sie gleichzeitig zu einem gezeichneten Tagebuch des französischen Comiczeichners Joann Sfar gegriffen. „Einer von uns war dann der galantere und hat es dem anderen überlassen“, erinnert sich Finzi. (Die Großzügige war sie.)

Bühne und Film in Beziehung

Fortan trafen sich die beiden regelmäßig, um sich – sie von der Bühne, er vom Film kommend – über ihre Interessen und ihre Liebe zu Wörtern auszutauschen. Ähnlich verschränkt planen sie nun, nachdem sie die Ausschreibung des Lycée gewonnen haben, ihr Programm. So müssen die gezeigten Theaterstücke und Filme thematisch nicht eng verwandt, aber doch auf eine Art verbunden sein.

Das Eröffnungswochenende im September (zuvor gastieren hier im Mai schon die Festwochen) sei ein gutes Beispiel dafür. Für die Bühne ist „Wry Smile Dry Sob“ von Silvia Costa geplant, fürs Kino „La Flor“ von Mariano Llinás: Ein 14-Stunden-Film, der aus sechs Episoden aus verschiedenen Genres besteht, den die Hauptdarstellerinnen mit dem Regisseur über Jahre hinweg erarbeitet haben. Die Art der Recherche, der Entstehungsprozess, das sei etwas, das Stück und Film verbinde. „Beide arbeiten sehr total.“ Dass „Wry Smile“ eben erst in Vorarlberg uraufgeführt wurde, stört Finzi und Lendais dabei nicht. Es gebe keinen Druck zu neuer Produktion, man zeige auch gern internationale Stücke, sagt Lendais. Und auch Werke in anderen Sprachen: Stücke würden dann einfach über-, Filme untertitelt.

Genau da sehen die beiden nicht zuletzt Platz für das Molière, das weder anderen Bühnen noch Programmkinos Konkurrenz machen solle. Er würde gern Dinge anbieten, „an die sich die anderen nicht herantrauen“, sagt Finzi. Seit 20 Jahren in der Filmbranche tätig, hat er in Wien u. a. im Stadtkino gearbeitet und vor zweieinhalb Jahren seinen eigenen Verleih gegründet. Damit habe er sich einen Traum verwirklicht: „Tagelang Filme anzuschauen und die, in die ich mich verliebe, dem Publikum anzubieten.“

Wichtig sind den beiden, die selbst jeweils Kinder haben, auch Vermittlungsarbeit und Produktionen für die ganze Familie. Als Mutter eines behinderten Kindes legt Lendais, ausgebildete Bühnenbildnerin, auch Wert auf Barrierefreiheit in jeglicher Hinsicht: Da herrsche durchaus großer Bedarf.

AUF EINEN BLICK Das Studio Molière, das zum Lycee français gehört, wurde renoviert und wird künftig vom Verein Le Studio Film und Bühne bespielt. Bühnenbildnerin Lise Lendais (geb. 1983) hat in Paris und Lyon studiert und in den vergangenen zehn Jahren in Österreichs freier Szene gearbeitet. Pierre-Emmanuel Finzi war u. a. Filmkritiker, hat einen eigenen Verleih und kam über Berlin nach Wien. Eröffnet wird die neue Spielstätte von 6. bis 9. September, schon im Mai gastieren die Festwochen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)