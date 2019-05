Liebe und Eskalation „Besser ab und zu bluten“

In den heutigen Zeiten, in denen das Teenageralter bis weit über das 50. Lebensjahr hinaus währen kann, zählt der Sänger und Gitarrist, der sich Josh. (mit Punkt) nennt, mit seinen 32 Jahren zur eher jüngeren Garde. Das hatte in seinem Fall den Vorteil, dass ihn die jäh einsetzende Beliebtheit seines Liedes „Cordula Grün“ im Vorjahr nicht am falschen Fuß erwischen konnte. Erfolgreich war er bis dahin vor allem im Scheitern.

Zunächst wollte er klassische Gitarre studieren, wurde aber am Konservatorium nicht genommen. „Meine rechte Hand hat angeblich technische Unzulänglichkeiten produziert“, sagt er. Dann begann er, Jazz zu studieren, was nur zu Beginn cool war. „Die moderne Seite des Jazz hat mich bald abgestoßen. Ich war einfach zu sehr an der Melodie interessiert. Dann musste ich einfach einmal mutig sein und mir eingestehen, dass mich im Grunde nur Popmusik bewegt. John Mayer, die Beatles, Element of Crime und Lauv.“

Zahlreiche Rückschläge

Und so begann der gebürtige Liesinger, der in den berühmt-berüchtigten Bauten von Alterlaa aufgewachsen ist, sich an der kurzen Form auszuprobieren. Formschöne Lieder mit einer maximalen Länge von vier Minuten. Auch hier musste er zunächst mit Rückschlägen kämpfen. Er schickte Demos, in die er viel Herz gesteckt hat, an die Plattenfirmen. Die Reaktionen waren durchwegs negativ.

Statt zurückzustecken, machte Josh. genau das Gegenteil. „Meine Konsequenzen aus dem Scheitern war, dass ich mir weniger Gedanken machte“, sagt er. „Weil es eh schon egal war, konnte ich unbeschwert Musik machen. Damit habe ich dann den Durchbruch geschafft.“ Ein erstes Lied lief auf Radio Wien, dann kam „Cordula Grün“. Doch nicht einmal dieser Riesenhit schaffte es im ersten Anlauf. Josh. blieb dran, insistierte und dann explodierte die Sache. „Rasch war klar, dass dieses Lied polarisiert. Die einen hassen, die anderen lieben es.“ Letztere sind offenbar in der Überzahl, wurde „Cordula Grün“ doch gerade mit dem Amadeus für den Song des Jahres ausgezeichnet.

So gern er sich dem Publikum stellt, so sehr meidet er Musikwettbewerbe. „Eigentlich hasse ich sie, weil ich deren ,Hit oder Shit‘-Denken verabscheue. Es sollte zumindest eine ,Ist mir wurscht‘-Kategorie geben.“ Zum Eurovision Song Contest würde er vom aktuellen Standpunkt aus „eher nicht fahren“, aber würde er gefragt werden, dächte er neu darüber nach. Das von Ö3 einigermaßen forcierte „Cordula Grün“ schaffte auch den Sprung nach Deutschland. Josh. war aber bereits durchs Ö3-Airplay aufgezuckert: „Ich begriff das als Arbeitsauftrag und ging mit meiner Band sofort in die Vollen.“ Jede Menge an Liveauftritten und Ski-Opening-Performances erdeten den durchs Radio ausgelösten Hype. In den Diskotheken wurden gern AnnenMayKantereits „Pohacontas“ und „Cordula Grün“ hintereinander gespielt.

Josh. sieht diesbezüglich mehr als nur rhythmische Parallelen. „Beide kommen wir aus dem Indiepop und haben eine Nummer geschrieben, die auch auf der Münchner Wiesn und in Mallorca gefeiert wird.“ Das am 3. Mai erscheinende Debütalbum, „Von Mädchen und Farben“, erzählt in vielen Nuancen vom Wechselspiel von Erotik und Emotionen.

„Mädchen haben in meinem Leben stets eine große Rolle gespielt. Mich interessieren Beziehungen“, sagt er. „Wie reagiert ein Mensch, wenn es plötzlich intim wird? Nicht nur sexuell, sondern emotional. Wie weit kann jemand aus sich herausgehen? Wie weit die Rolle ablegen, die er im Alltag spielt? Ich finde große Romantik spannend, keinesfalls aber Kitsch.“

Seine Lieder sind im Grunde fiktionalisierte Geschichten aus seinem Leben: „Wenn du ein großes Herz hast, dann bringt das Leben einfach Eskalationen mit sich. Liebe kann alles zum Einstürzen bringen.“ Will er sich dieses große Herz erhalten? „Ja. Besser ab und zu bluten als ewig frieren.“

NEUES ALBUM Tour. Mit „Cordula Grün“ gelang Josh. vergangenes Jahr ein Superhit. „Von Mädchen und Farben“ (Warner Music) heißt sein Debütalbum, das morgen, Freitag, erscheint. Tourdaten: 2. Mai: Graz, Orpheum 3. Mai: Waldbach, Stadl 7. Mai: Wien, WUK 9. Mai: St. Pölten, VAZ 10. Mai: Linz, Posthof 16. Mai: Salzburg, Rockhouse 17. Mai: Innsbruck, Treibhaus 31. Mai: Gmunden rockt

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2019)