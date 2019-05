Kathi Bittner: Für jeden Kopf einen Hut

Die Hutmacherei ist ihr in die Wiege gelegt worden: Kathi Bittner kommt aus einer Familie, die in Bad Ischl seit 1862 eine Hutmacher-Werkstatt betreibt. Schon als Kinder waren Kathi und ihre beiden Brüder ständig in der Werkstatt und haben gesehen, wie die Hüte gemacht werden. Dass sie die Familientradition weiterführt, war für die 28-Jährige immer klar.

Sie liebt das Handwerk, aber sie will es auch ein bisschen entstauben. Nur nach alten Mustern und Designs zu arbeiten, ist ihr zu wenig. Deshalb hat sie ihre eigene Kollektion entworfen. Mit ihrer „Kathi Bittner Selektion“ will sie zeigen, was sie unter einem coolen Hut versteht: klare Formen, kräftige, perfekt aufeinander abgestimmte Farben und hochwertige Materialien. Ihre Modelle stellt Bittner derzeit beim Salzburger Heimatwerk vor. Und weil es ihr nicht nur um das Design, sondern auch um das Handwerk der Hutmacherei geht, hat sie auch gleich eine kleine Pop-up-Werkstatt installiert, bei der man ihr über die Schulter schauen kann. Die Werkstatt ist Teil der Veranstaltungsreihe Hand.Kopf.Werk, mit der das Salzburger Altstadtmarketing Werkstätten und Manufakturen vor den Vorhang holt, in denen alte Handwerkstraditionen gepflegt werden.

Was braucht es nun, um einen Hut zu machen? Den Rohling aus Woll- oder Haarfilz nennt man Stumpen. Dieser wird über eine Form aus Lindenholz gelegt und im Wasserdampf heiß gemacht. In der Werkstatt in Bad Ischl lagern zwischen 1000 und 2000 Lindenholzformen, die unterschiedlich kombiniert werden können, um die gewünschte Größe und Form zu erhalten. In ihrer Pop-up-Werkstatt zeigt Bittner eine alte Dampfglocke aus Kupfer. Nach dem Formen im Dampf folgt das Trocknen. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten bearbeitet Bittner das Werkstück immer wieder mit einer weichen Bürste. „Man muss den Hut streicheln, damit er einen schönen Strich bekommt“, erzählt die 28-Jährige. Der feine Strich sei das Qualitätsmerkmal eines gut gefertigten Huts.

Nach dem Trocknen geht es an die Ausfertigung: Der Rand wird eingefasst, das Futterband angenäht. Dann kommt die Garnitur: Bittner verwendet für ihre Modelle Rips- oder Lederbänder in verschiedenen Farben, die aufeinander abgestimmt sind. „Es gibt für jeden Kopf einen Hut“, ist sie überzeugt. Immer wieder kämen Menschen ins Geschäft, die überzeugt seien, kein Hutgesicht zu haben. Nach einigem Herumprobieren fände sich doch etwas. „Ich sage es aber auch, wenn jemanden ein Hut nicht steht.“

Familienbetrieb aus Bad Ischl

Bittner selbst kombiniert ihre Hüte zu den unterschiedlichsten Outfits. „Sie passen zur Jeans genauso wie zur Tracht“, meint sie. Die junge Handwerkerin findet es schade, dass die Hutmacherei ein Beruf ist, der nur mehr von wenigen Menschen erlernt wird. „Es ist so schön zu sehen, wie etwas mit den eigenen Händen entsteht. Am Abend eines Arbeitstages hat man ein fertiges Werkstück“, schwärmt sie. Außerdem könne sie jeden Tag etwas anderes machen.

Auch wenn sie mit dem Hutmachen aufgewachsen ist, ist Bittner nicht sofort in die elterliche Werkstatt eingestiegen. „Ich wollte nicht gleich nach der Schule daheim anfangen“, erzählt sie über ihren Weg. Einige Jahre arbeitete sie im Tourismusmarketing in Bad Ischl. Dann begann sie die Lehre zur Hutmacherin und Modistin, die sie mittlerweile abgeschlossen hat. Neben der Arbeit in der Werkstatt studiert sie Betriebswirtschaftslehre, um für die Zeit gut gerüstet zu sein, wenn sie einmal den Betrieb von ihren Eltern übernehmen wird. Dann wird die sechste Generation die Hutmachertradition in Bad Ischl weiterführen.

Auf einen Blick Kopf.Hand.Werk. Die Pop-up-Werkstatt von Kathi Bittner im Salzburger Heimatwerk, Neue Residenz, gibt es bis 15. Juni. Sie findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Hand.Kopf.Werk in der Salzburger Altstadt statt, bei der bis November an ausgewählten Freitagen Touren zu Handwerkern und traditionsreichen Betrieben organisiert werden. Bei Workshops, Rundgängen oder Vorträgen erfährt man mehr über die Kreativität in der Salzburger Altstadt. Web: www.salzburg-altstadt.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2019)