Niavarani: Des Simpls neuer Prinzipal

Die Message Control, sie hat im Simpl versagt. Eigentlich hatte man schon Mitte voriger Woche Journalisten zu Gesprächen ins Simpl geladen, es gehe um Michael Niavarani und das Haus, alles streng vertraulich. In letzter Sekunde wurde der Termin um eine Woche verschoben. Und dann ist am Wochenende etwas passiert, und Niavarani konnte nicht mehr an sich halten.

Solle doch die Daenerys mit ihren Drachen auch gleich zurücktreten, postete er verärgert auf Facebook, nachdem er sich die letzten drei Folgen samt Finale von „Game of Thrones“ einverleibt hatte. Und: „Parody is Coming“, dazu ein Hinweis auf eine neue Simpl-Adresse. Es sei „eine dramaturgische Überlegung“ gewesen, rechtfertigt Niavarani seinen PR-technischen Ungehorsam drei Tage später rückblickend. „Die gehören durch den Kakao gezogen.“

Die Musical-Parodie auf die Erfolgsserie, erzählt Niavarani, habe er zum ersten Mal in Edinburgh auf dem Fringe Festival gesehen. „Es war wahnsinnig lustig, aber ich habe nicht genau gewusst, warum die Leute lachen.“ 70 nachgeholte Fernsehstunden später zählte auch er zu jenen, die darüber spekulierten, wie es weitergehen und enden würde. Die Parodie nun im Herbst ins Simpl zu bringen, sei daher „auch eine Liebeserklärung“.

Der war weg?

Denn ja, mit der kommenden Spielzeit übernimmt Niavarani das Simpl und damit das älteste durchgängig bespielte Kabarett der Welt. „Der war weg?“ mag man sich nun in Anlehnung an einen Radiowerbespot fragen. Die Antwort lautet ja und nein. Schon 1993 hatte Niavarani als damals 25-Jähriger die künstlerische Leitung übernommen und bis vor 15 Jahren innegehabt. Seither bezog sich sein Name am Plakat auf das Buch zur Revue, „aber ich habe immer weniger geschrieben, weil das der Herr Schmidleitner alleine bewerkstelligt hat.“

Nun sei er von Albert Schmidleitner allerdings gefragt worden, ob er das Simpl weiterführen wolle – der langjährigen Eigentümer will sich angeblich ganz auf seine Vorstadtbühne Vindobona konzentrieren. Nach langen, nostalgischen Überlegungen – „wir haben uns kennengelernt, da war ich 21 und er 32“ – stand nun die Übernahme (zum Kaufpreis wird geschwiegen). „Es ist ein bissl seltsam“, sagt Niavarani. „Ich habe wirklich das Gefühl, nach Hause zu kommen.“ Erstmals war Niavarani schon mit 21 hier in einer Revue auf der Bühne gestanden. Worüber man damals gelacht hat? „Nicht über mich.“ Er habe es schwer gehabt, erinnert sich Niavarani. Martin Flossmann, sein Vorvorgänger als Prinzipal, hatte ihm ungeachtet der engagierten Granden den Eröffnungsmonolog übertragen. „Wenn man sich das auf Video anschaut: Ich hatte zwei Schmunzler.“

Dass er 2004 die künstlerische Leitung aufgab, begründet er damit, sich „auseinander gelebt“ zu haben. „Ich habe begonnen, Solo zu machen, Fernsehserien wie Dolce Vita, wollte mehr Theater und Solokabarett spielen, bin mit dem Viktor Gernot auf Tournee gegangen.“ All das komme ihm jetzt wie ein kleiner Ausflug vor. Nun sei er zurück – samt manchen jener „wunderbaren Menschen“, die er auf diesem Ausflug kennengelernt habe. Harald Schmidt zum Beispiel habe von sich aus vorgeschlagen, nach den vier gemeinsamen Burgtheater-Abenden im Simpl weiterzumachen.

Ähnlich wie bei Martin Kušej am Burgtheater müssen auch im Simpl mit dem Antritt des neuen Chefs viele gehen. „Meine kabarettistisch-komödiantisch-künstlerische Vision kann ich mit den Menschen, die ich engagiert habe, leichter oder besser verwirklichen. Das heißt nicht, dass die, die bisher hier waren, schlecht sind. Da kommen Leute vielleicht auch einmal wieder.“ Außerdem: „So blöd das klingt, es ist auch für die Leute gut, die nicht mehr dabei sind. Auch ich habe gemerkt, wie gut es für mich war, von da, wo ich zu Hause bin, wegzugehen. Es heißt ja nicht, dass man nicht irgendwann wiederkommen kann.“

Wer bleiben darf, ist Joachim Brandl, 2017 engagierter Conférencier. Der hatte zuletzt – weil ja doch nicht nur das „Game of Thrones“-Finale passiert ist – ein paar anstrengende Stunden, um die Entwicklungen in der „Ibiza“-Affäre in seine Conférence einzubauen. Das Politische, sagt Niavarani, liege Brandl eher als ihm selbst. „Ich habe mich immer mehr als Schauspieler und Komödiant gesehen denn als Satiriker und Kabarettist.“ Neu ist der Verweis auf das Gründungsjahr 1912. Es sei Zeit, „sich wieder auf die Geschichte dieses Hauses zu besinnen.“

AUF EINEN BLICK Das Simpl wurde 1911 eröffnet und brachte Größen wie Fritz Grünbaum und Karl Farkas hervor. Mit Herbst übernimmt es Michael Niavarani, der schon von 1993 bis 2004 künstlerischer Leiter war. Das Theater Globe Wien in Neu Marx wird er weiter betreiben. Neu im Simpl sind, neben einer neuen Homepage und einem neuen Ticketingsystem, u. a. mehr und jüngere Autoren für die Revue, dazu gibt es einen neuen Schriftzug zum Bulldoggen-Logo. Die Revue „Arche Noah Luxusklasse“ wird ab 25. September gespielt, „Thrones“ ab 20. November.

