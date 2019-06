Land der Hämmer, zukunftsreich

„Und wieso riech ich an Büchern so viel lieber, als ich sie les? Und wieso zerblätter ich mal wieder so viel lieber, als ich leb?“, fragt Sänger Lukas Klein in „Kind“ mit altersloser Stimme. Dass es zuweilen subversiver ist, die richtigen Fragen zu stellen, als mit juvenilem Gestus Utopien zu formulieren, das ist den Köpfen der Wiener Band Buntspecht bewusst.

Seit dreieinhalb Jahren gibt es sie. Ihr eben veröffentlichtes, zweites Album, „Draußen im Kopf“, hat den zehnten Platz der aktuellen Charts erobert. Das ist beachtlich für eine Kombo, die sich wenig um Konventionen schert und auch musikalisch abseits jeglichen Zeitgeists operiert. „So etwas wie die Charts hat natürlich nichts mit dem Wert einer Kunst zu tun“, relativiert Klein den überraschenden Erfolg. Nachsatz: „Die Vision einer besseren Welt, eines schöneren Lebens, das ist nicht mehr möglich. Für die Dauer eines Liedes kann man das vielleicht noch schaffen. Aber länger nicht. Das Paradies rausschreien, das ist nicht unseres.“

Das demonstrierte auch das bislang erfolgreichste Lied der sechsköpfigen Band, das von einer elegischen Klaviermelodie getragene „Unter den Masken“. Fast 100.000 haben das wirre Video auf YouTube goutiert, das ein pessimistisches, aber doch überraschend lustvolles Bild von der Gegenwart zeichnet. „Du bist verrückt genug, um dich in dieser Welt zu verlieben, aber die Welt ist viel verrückter als du, und fast wär etwas von uns geblieben“, heißt es kryptisch im Refrain. Das Lied ist eigentlich schon zwei Jahre alt, wurde von der Band aber zunächst verworfen. „Eines Morgens hab ich es wieder am Klavier gespielt und plötzlich hatte es das gewisse Etwas.“

Ist die Liebe für sie schon abgeschafft? „Nein, denn dann gäbe es keine Naivität mehr. Und die ist unzerstörbar. Die ersteht mit jeder Generation aufs Neue“, sagt Klein. Melodikaspieler und Ko-Komponist Florentin Schleicher fällt sogar ein interessantes Postulat aus dem Mund: „Das Wackelige ist das einzige Fundament, auf das man im Leben bauen sollte. In diesem Sinne ist in der Liebe das Beinah und das Fast das Schönste.“

Musikalisch trägt die Band Einfälle aus vielen Genres zusammen. Balkan und Akustik-Drum'n'Bass, Folk und Bänkellied fügen sich da zu einem erstaunlich elastischen Sound, der die exzentrischen Texte perfekt trägt. Aufgenommen wurde im Studio des Avantgardejazzers Martin Siewert, der die Chose auch gemixt hat. „Auf ein Genre oder ein Klangideal können wir uns nicht beschränken“, räumt Schleicher ein. Und: „Im Studio von Siewert haben wir uns neu entdeckt, begriffen, wie viele Möglichkeiten wir haben.“

Allein der leicht paradoxe Albumtitel „Draußen im Kopf“ reflektiert einen Reichtum an Optionen. Klein schwärmt von seinen Qualitäten. „Er beschreibt jene Zeit- und Raumlosigkeit, die entsteht, wenn wir Songs austüfteln.“ Meist drehen sie sich dabei in surreale Gegenwelten. Die Visualisierung der Lieder übernimmt in aller Regel Schleicher. „Wir drehen unsere Videos bevorzugt nach Konzerten. Da sind wir leer. Das ist ideal, wenn man etwas ohne Konzept beginnt.“

Für „Unter den Masken“ hatte man zwei Overalls, einen gelben und einen roten, zur Verfügung. In diese hineingezwängt, schwärmte das Duo nach einem erfolgreichen Auftritt aus, fand zufällig diese seltsamen Waschanlagen, die dem Video einen zart mysteriösen Anstrich à la David Lynch verpassen.

Auch viele ihrer Texte bezirzen mit einer gewissen Rätselhaftigkeit. „Unsere Lieder resultieren aus unserem großen Spieltrieb“, sagt Klein, den es beim Singen zu höchster Expressivität treibt. Nur der Bandname scheint ein wenig daneben. Falco gab es schon, warum also wieder auf die Zugkraft eines Vogelnamens setzen? „Der Buntspecht hämmert gern. Wir auch“, sagt Klein.

Kollege Schleicher nimmt die Kritik an. „Es gibt sicher kreativere Bandnamen. Aber das Wort hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen, auch wenn es nicht wahnsinnig sexy klingt. Der Freund meiner Mutter meinte sogar: ,Buntspecht? Das klingt ja, als hättet ihr eine Tischlerei aufgemacht.‘“

AUF EINEN BLICK Buntspecht. Die junge Wiener Band schafft es mit ihrem zweiten Album auf Platz zehn der Charts. Titel: „Draußen im Kopf“. Mainstream hört sich anders an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2019)