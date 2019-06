Life Ball: Leben – sterben – weiterleben

Das Dach schimmert in Regenbogenfarben, links und rechts der einem Zirkuszelt nachempfundenen Bühne dienen riesige Portale als Auf- und Abgänge. Vervollständigt wird die Rummelplatz-Atmosphäre vor dem Rathaus von einem Riesenrad und den Klängen einer 100 Jahre alten Orgel, die zur Eröffnungsshow ausgeklappt wird. Einer Show, die so laut und so spektakulär ist, wie man es vom Life Ball kennt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2019)

Meistgekauft