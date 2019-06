Der Engländer bei der Vienna

Am Wiener Westbahnhof hatten die Eltern ihren beiden Söhnen „Auf Wiedersehen“ gesagt: Der acht Jahre alte Hans und sein 15-jähriger Bruder Kurt verließen mit weiteren 132 Kindern am 10. Dezember 1938 ihre Heimatstadt Wien mit dem sechsten Kindertransport Richtung England. „Das ist wie Urlaub“, hatten Vater und Mutter ihren Kindern gesagt. „Es war ein Abenteuer für mich“, erzählt der heute 89-jährige Hans Menasse. Die Eltern wollten ja bald nachkommen, ihre Bemühungen um ein Ausreisevisum scheiterten aber. Sie waren im Wien der Nazizeit gefangen und mussten in eine Sammelwohnung in der Leopoldstadt ziehen. Acht Jahre und vier Monate lang sollten sie Hans nicht mehr sehen. Sie wussten nicht, wie es ihm ging und wie er den Krieg überstanden hatte. „Für meine Eltern war es eine Katastrophe“, sagt Hans Menasse. „Sie mussten ihre Kinder wegschicken.“

