Kasematten: Ball, Formel 1 und Zirkus

Es empfiehlt sich, tatsächlich vor der Eröffnung zu kommen. Dann nämlich wird man noch an der Talstation der Schlossbergbahn mit DJ und Drinks in Empfang genommen. Den Roten Teppich gibt es freilich später noch, und die Zahnradbahn mit ihrem Glasdach bringt ohnehin laufend Gäste nach oben.

Dort, hoch über Graz, fand am Samstagabend zum zweiten Mal der neue Schlossbergball statt, erfunden von der Grazer Theaterholding, die auch Spielstätten wie die Kasematten bespielt. Vorstellen kann man sich das als Mischung aus Ball und Sommerparty, garniert mit einem Schuss Formel 1. Auch diesmal hat man sich an das Spielbergwochenende gehalten; Max Verstappen hat sich schon vorab in einem seiner Boliden die historischen Serpentinen hinaufgeschraubt.

Oben konnte man sich ein Red-Bull-Showcar, zwar ohne Motor, aber dennoch sakrosankt, aus der Nähe anschauen, und für die Eröffnung hatte man sich zwei einschlägige Moderatoren gesucht: Christina Surer, eine Art rennfahrende Mirjam Weichselbraun aus der Schweiz mit Faible für Männer aus dem Motorsport (Formel-1-Fahrer Marc Surer, Tourenwagenrennstallbesitzer Christian Abt, Autorennfahrer Martin Tomczyk). Und Mark Webber – der neunfache australische Grand-Prix-Sieger ist heute als TV-Kommentator bei vielen Rennen dabei. Er kam nebst einer stattlichen Anzahl an Bodyguards aus Spielberg, per Hubschrauber.

Zur Eröffnung zeigten dann die Car Artists Körperkunst mit Reifen, die Debütanten (hier: „Society-Rookies“) tanzten zu einem Queen-Medley, die Jungdamen mit Krönchen des Juwelierlokalmatadors Weikhard (trifft man sich in Zeiten des Smartphones immer noch an dessen Hauptplatzuhr?) und in kurzem Blitzblau, ganz wie es auch das Balllogo vorsah. Dem muss man eine gewisse Neunzigerjahreästhetik vorhalten, die die übrige gelungene Dekoration – die geschmückten Kasematten als (leicht morbider) Ballsaal mit Lustern und tanzenden Lampen, die märchenhaften Requisiten aus dem Bühnenfundus – einigermaßen konterkarierte.

Stelzen und Seifenblasen

Vor allem im Freiluftbereich wanderte man durch eine Welt der Künstler und Gaukler, man stieß auf Stelzengeher, einen Seifenblasenkünstler, Elfen mit beleuchteten Flügeln. Im Vergleich zum Vorjahr war dabei der bespielte Teil des Schlossbergs etwas kleiner geworden: Die Kanonenbastei hatte 2018 in letzter Minute behördliche Schwierigkeiten verursacht, demnächst wird sie außerdem ohnehin umgebaut: Eine verstorbene Grazerin hat dem Schlossberg eine Million Euro vermacht, damit wird ein lang gehegter Plan möglich, Kanonen- und Stallbastei zum Museum zu machen. Für den Ball ist das ein wenig schade: Von hier war die nächtliche Aussicht am schönsten.

Ansonsten lässt sich festhalten, dass Graz nicht nur auf dem Papier Genusshauptstadt ist. Bars gab es zur Genüge, nie musste man lang auf ein Getränk warten, die Preise (nach 129 Euro pro Ticket) waren recht moderat, nicht nur das Schlossbergrestaurant, sondern auch Institutionen wie der Stainzerbauer kochten qualitätsvoll auf, Kernöleierspeis inklusive.

Der Dresscode für das Ganze lautete Cocktail: kurze Kleider, Anzüge ohne Krawatte, stilistisch nur wenige Hoppalas, viele (schlossbergerfahrene?) Damen setzten zu Recht auf flaches Schuhwerk. Bühnenchef Bernhard Rinner kam mit seiner Frau im Partnerlook: Sie im Glitzerrock – er im entsprechenden Sakko. Farb- und Lichtspiele gab es dann auch zu Mitternacht: Die Phoenix Fire Dancers wirbelten mit LED-Accessoires. Dem folgte eine Quadrille – mit einem kolumbianischen Meneaito. Da heißt es dann halt nicht „Chaîne anglaise“, sondern: „Rechte Hand, linke Hand, hola, hola, hola!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.07.2019)