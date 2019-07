Felix Mitterer: „Da frisst einer Kreide, der ein Wolf ist“

Felix Mitterer hat für die Raimundspiele in Gutenstein ein Stück über den Magier der Wiener Volkskomödie geschrieben. In diesem Sommer wird noch ein weiteres Mitterer-Werk gezeigt, „Verkaufte Heimat“, über Südtirols Geschichte im Dritten Reich. „Die Presse am Sonntag“ sprach mit dem Erfolgsautor über das Rauchen, Feen und die heimische Politik.