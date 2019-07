Jubiläum: Elmayer sucht Erinnerungen

Wien. Die Anzeige aus den Gründungstagen weist auf ein „Privat-Tanz-Institut“ hin: Willy Elmayer-Vestenbrugg, konzessionierter Tanzlehrer, biete demnach „Kurse für Anfänger und Vorgeschrittene“ (sic!), etwa in One-Step, Boston oder Ragtime.

Ein Jahrhundert später feiert die Tanzschule in der Wiener Bräunerstraße bei der Hofburg ihr Jubiläum. Noch bevor sie im Herbst in ihre 100. Saison geht, sucht sein Enkel Thomas Schäfer-Elmayer, Tanzschulleiter in dritter Generation, nun nach Erinnerungen einstiger Schüler.

Gefragt sind Anekdoten aus den Tanzkursen, Erinnerungen an die erste Begegnung beim Elmayer mit dem späteren Partner fürs Leben (oder den Lebensabschnitt), Fotos vom Elmayer-Kränzchen (oder anderen Anlässen) – und was sonst noch an Memorabilien von Jugendkursen und Balleröffnungen aus hundert Jahren Elmayer noch erhalten ist. Ab sofort und bis zum 15. August können ehemalige Kursteilnehmer ihre persönlichen Geschichten, Anekdoten und Fotos von Erinnerungsstücken unter www.elmayer.at/gewinnspiel100 hochladen. Sie werden auf den „Elmayer Channels“ – auf der Website und in sozialen Medien – veröffentlicht und im Herbst von einer Jury prämiert.

Eröffnet hatte der ehemalige k. u. k. Rittmeister Willy Elmayer-Vestenbrugg die Tanzschule offiziell am 1. Oktober 1919 – nachdem er beschlossen hatte, die Stallungen des Palais Pallavicini in eine Tanzschule umzuwandeln. Bis heute befindet sie sich in diesen Räumlichkeiten. (tes)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2019)