Eva Billisich: „Steig ei in mei Bluatbahn“

Ein wenig überrascht war sie schon, als sie vom Popfest Wien zu dessen Jubiläumsausgabe engagiert wurde. „Aber sehr erfreut,“ beeilt sie sich hinzuzufügen. Eva Billisich, langgediente Kabarettistin, Schaupielerin und preisgekrönte Regisseurin, strahlt, wenn sie sich bewusst macht, dass sie nächstes Wochenende inmitten heimischer Nachwuchsmusiker ihren Auftritt mit ihrer Derrischen Kapelln haben wird.

Und irgendwie ist es auch stimmig, weil sie ja erst vor wenigen Jahren mit der Musik begonnen hat. Zwei Alben hat sie bislang herausgebracht. Das aktuelle trägt den kryptischen Namen „Steig ei in mei Bluatbahn“. Das Lied singe sie „eigentlich nie live. Aber weil das Popfest zwei Zeilen daraus zitiert hat, werde ich es jetzt wahrscheinlich als Eröffnungsnummer singen.“

Die 1963 geborene Künstlerin verfügt über ein sehr waches Wesen. Sie reagiert sehr spontan auf Reize und Reaktionen. Nie hechelt sie Trends nach, lieber gibt sie sie vor. Zehn Jahre lang hat sie jetzt blaue Haare getragen. Beim Interview mit der „Presse“ sind noch letzte Spuren davon auszumachen. „Zehn Jahre blaue Haare sind genug. Sollen jetzt andere weitermachen“, schmunzelt sie und verweist auf junge Sängerinnen wie Billie Eilish, die jetzt die Haarfarbe Blau entdeckt haben.

Anfänge im „Schlabarett“

Kommerzielle Erwägungen waren ihr stets fremd. Anders als ihre Kollegen Alfred Dorfer und Roland Düringer, mit denen sie sieben Jahre lang unter dem Signet Schlabarett für Lachen aller Art sorgte, strebte sie nie eine Solokarriere als Kabarettistin an. „1995 war mir plötzlich das Kabarett öd und ich habe eine Entscheidung getroffen, die, finanziell gesehen, nicht gut war.“ Billisich stieg in der Entstehungsphase von MA 2412 aus. „Ich wäre, so wie in allen Produktionen, die ich mit dem Fredi und dem Roli gemacht habe, gleichberechtigte Dritte gewesen. Ich hätte also mitgeschrieben und mitkonzipiert. In dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, haben die beiden das dann alleine durchgezogen. Die Monica Weinzettl haben sie nur als Schaupielerin engagiert.“

Stattdessen begab sie sich wieder einmal auf unerforschtes Territorium. Sie wurde Wiens dritter CliniClown. „Mit einem Kollegen habe ich das dann in der Onkologie im St. Anna Kinderspital aufgebaut. Das war der schwierigste Platz. Am Anfang hat man uns vom medizinischen Team her noch misstrauisch beäugt. Das hat sich bald gegeben.“

Seit damals arbeitete sie viel mit Kindern. Etwa auch 15 Jahre lang mit dem Theatro Piccolo, für das sie schrieb, spielte und Regie führte. Die in dieser Phase vertonte, selbst verfasste, hochsprachliche Geschichte „Charlotte Ringlotte“ gewann gar den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Glück gehabt. Denn normalerweise präferiert Billisich den Wiener Dialekt. Vor dem hätten die deutschen Juroren wohl kapituliert. Auch hierzulande gibt es Herren, die sich vor Damen, die im Dialekt sprechen, fürchten. Darüber kann Billisich herzlich lachen. „Für mich ist der Dialekt die Sprache des Gefühls. Natürlich beherrsche ich Bühnendeutsch perfekt, aber wenn´s ums Singen geht, dann möchte ich keinesfalls so klingen wie Christina Stürmer, die sich dem norddeutschen Idiom allzu sehr anpasst. Dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Ich bin im zehnten Hieb, hinterm Amalienbad aufgewachsen. Deshalb der innige Bezug zum Dialekt.“

„Gitti“ mit Voodoo Jürgens

Genau dieser machte Billisich zur Wunschkandiatin fürs Voodoo-Jürgens-Duett „Gitti“. Das Lied gefiel ihr, sie sagte zu, nahm ein rasch gedrehtes Video auf und flugs war sie ganz oben in den FM4-Charts. Das Video wurde mittlerweile von fast 600.000 Menschen gesehen. „Der Voodoo wollte ja seine Band Derrische Kapelln nennen. Er musste dann aber entdecken, dass der Name schon vergeben war. Er hat es mit Humor genommen.“ Auch der Name ihrer zweiten Band ist delikat. „Die sanierten Altbauten“ nennt sich die Punkkombo von Patti-Smith-Fan Billisich, in der sie wildes Schlagzeug spielt. Beim Popfest wird sie es unberührt lassen und sich auf Gesang konzentrieren. Der ist ohnehin ziemlich subversiv.

Zur Person Eva Billisich begann ihre Karriere als Mitglied der Kabarett-Gruppe „Schlabarett“ gemeinsam mit Alfred Dorfer und Roland Düringer. Sie arbeitet für Theater, TV und Film („Muttertag“). Nächste Termine: „Da Einedrahra kauft a Schloß“ in Litschau und Kottingbrunn, www.billisich.at 10 Jahre Popfest Wien: 25.-28. Juli am Karlsplatz, u. a. mit Lylit, Sigrid Horn, Wurst und At Pavillon. Billisich spielt am Samstag um 17 Uhr auf der Seebühne.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2019)