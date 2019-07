James Asquith: Der Weltrekordreisende

Es ist nicht einfach, James Asquith für ein Interview zu erwischen. Die Telefonverbindung ist schlecht, im Hintergrund hupen Autos und kreischen Kinder. Der 30-Jährige sitze gerade vor dem Frankfurter Flughafen, erzählt er, und warte auf seinen Flug nach Wien. „Ich komme direkt aus New York.“ Drei Tage wird er in Wien bleiben, dann reist er weiter nach Mykonos.

Mit 24 Jahren hat der Brite den Weltrekord als jüngste Person gebrochen, die alle 196 Länder der Welt bereist hat. „Wenn ich reise, bin ich einfach am glücklichsten“, sagt er. Darauf hingearbeitet, einen Weltrekord aufzustellen, habe er allerdings nicht. „Es ist einfach passiert.“ Aufenthalte auf Flughäfen hätte er für den Rekord nicht gezählt, sechs Tage blieb er im Durchschnitt in einem Land. „Mindestens aber für eine Nacht, mit ein paar Ausnahmen wie Vatikanstadt.“

Mit 18 Jahren begann Asquith zu reisen. „Davor haben wir nur ein paar kleine Familienurlaube gemacht“, erzählt er. Seine Freunde überredeten ihn zu einer dreimonatigen Reise nach Vietnam. Als Asquith wieder zurückkam, hatte er Blut geleckt. „Ich habe sofort meine nächste Reise nach Ägypten gebucht.“ Innerhalb von sechs Jahren bereiste er – neben seinem Studium – schließlich alle Länder der Welt. Beendet hat Asquith seine Weltreise auch sechs Jahre später noch nicht. „Ich weiß, es klingt komisch, aber ich habe nicht das Gefühl, die Welt schon gesehen zu haben“, sagt er. „Die Länder verändern sich ständig.“

Auf Instagram hält Asquith seine Reisen mit Fotos fest, rund 727.000 Menschen folgen dem Profil. Dort teilt er Bilder aus Flugzeugen und von Stränden. „Natürlich sieht man auf den Bildern nicht die viele Arbeit, die hinter meinen Reisen steckt.“ Manchmal sei das viele Reisen auch ermüdend, meistens liebe er das Leben „on the road“ allerdings.

Von freundlichen Wienern

Die Frage, wie er seine Weltreise finanzieren könne, höre er oft. „Ich komme nicht aus einer wohlhabenden Familie“, erklärt er. „Mit 15 Jahren hatte ich meine ersten Jobs und sparte viel.“ Im Alter von 21 Jahren begann Asquith, neben den Reisen im Finanzwesen zu arbeiten und in Aktien zu investieren. „Das hat schon geholfen.“ Die Reisen gestalte er kostengünstig, früher arbeitete er oft für Kost und Logis. Nun sei seine Haupteinnahmequelle die von ihm entwickelte App Holiday Swap – dort können Gleichgesinnte für einen gewissen Zeitraum die Wohnungen tauschen. „Ich möchte, dass das Reisen so billiger wird.“

Besonders gern erinnert sich Asquith an eine kleine Insel im Südpazifik, in der Nähe von Neuseeland. Hier gehe die Sonne als Erstes auf. „Ich war allein am Strand“, erzählt er. „Dort zu stehen und zu wissen, man ist der Erste, der heute den Sonnenaufgang sieht – das ist atemberaubend.“ Ein Lieblingsland zu wählen fällt ihm schwer. „Die USA faszinieren mich wegen der landschaftlichen Vielseitigkeit, Brasilien durch seine lebendige Kultur“, sagt er. Dreimal kam er in den vergangenen Monaten nach Wien. „Die Stadt hat diese wunderschöne oldschool Atmosphäre“, sagt er. „Und ich finde, die Wiener sind sehr freundlich.“

Asquith kam während seiner Reise auch in Länder mit politisch instabiler Situation. Angst vor einer Reise hätte er aber nie gehabt. „Ich bin der Überzeugung, dass die meisten Leute einem etwas Gutes wollen.“ Vor Kurzem startete er gemeinsam mit Unicef eine Kampagne, um auf die humanitäre Krise im Jemen aufmerksam zu machen.

Seine Flugmeilen verschenkte Asquith vergangenes Jahr an eine Followerin aus Holland. „Heuer bin ich schon wieder rund hundert Mal geflogen“, erzählt er. Kritik von Umweltschützern gebe es bisher nicht. „Natürlich habe auch ich einen ökologischen Fußabdruck“, sagt er. „Aber ich glaube, er ist kleiner als bei den meisten“, gibt sich Asquith selbstsicher. Er zahle die CO2-Kompensation beim Kauf der Tickets und fahre außerdem so gut wie nie mit Autos. „Und ich denke, dass meine App hilft, das Reisen umweltfreundlicher zu machen – man denke nur an die Ökobilanz der Hotelindustrie.“

Zur Person James Asquith. Mit 24 Jahren brach der mittlerweile 30-Jährige einen Weltrekord: Noch nie zuvor bereiste jemand in diesem Alter alle 196 Länder der Welt. Nach wie vor befindet sich der Brite auf Weltreise. „Ich bin nur drei Tage im Jahr zu Hause – nämlich über Weihnachten“, sagt Asquith. Er könne sich durchaus vorstellen, irgendwann längerfristig in einem Land zu leben. „Gerade beginne ich damit, langsamer zu reisen und länger in den Ländern zu bleiben.“

