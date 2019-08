Julian Schutting: „Ich habe keine Freude an Besitz"

Er schreibe heute so gut wie nie zuvor, sagt der Dichter Julian Schutting. Doch ebenso wichtig wie das Schreiben ist es ihm, täglich stundenlang „herumrennen“ zu können. Eines Tages will er dabei tot umfallen, sagt der „katholische Agnostiker“. Überhaupt hat Schutting genaue Vorstellungen, wie sein Leben zu Ende gehen soll. Wenn es sein muss, will er nachhelfen.