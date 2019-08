Mit dem Fahrrad quer durch Europa

Gibraltar. 5500 Kilometer in weniger als zwölf Tagen – Wolfgang Fasching will einen Weltrekord brechen. Dafür radelt der Spitzensportler quer durch Europa, vom südlichen Gibraltar bis zum Nordkap. Der Streckenrekord, den Fasching unterbieten möchte, liegt bei zwölf Tagen und 20 Stunden. Am heutigen Montag um 17 Uhr startet der Steirer seinen Rekordversuch.

Den aktuellen Rekord zu brechen, sei ihm zuerst gar nicht so wichtig gewesen. „Mir ging es primär darum, die Strecke zu fahren. Das mit dem Rekord wurde mir dann eher von außen zugetragen“, so Fasching.Doch nach dem Training sei sein Ehrgeiz geweckt worden, erzählt der 51-Jährige, der bereits vier Kontinente mit dem Rad durchquerte und drei Mal das „Race Across Amercia“ gewann.

Die Strecke durch Europa ist rund 700 Kilometer länger als das berüchtigte Rennen durch die USA. Neun Länder muss Fasching für die Route durchqueren. „Ich glaube, diese Tour wird härter als das 'Race Across Amercia'“, sagt er. Rund 25 Stunden die Woche investierte Fasching ein Jahr lang in die Vorbereitung, trainierte am Rad und ging im Winter Skitouren. „Jetzt wäre es ehrlich gesagt schon eine große Enttäuschung, den Rekord zu verfehlen“, räumt Fasching ein. Begleitet wird er bei dem Projekt von einem Team, bestehend aus zwölf Personen – vom Mediziner bis zum Mechaniker. Auch ein DJ ist dabei, denn auf einem der Begleitautos sind Boxen angebracht. „Das ist wichtig, wenn es dazwischen fad wird“, sagt Fasching. Am liebsten höre er beim Radeln Bruce Springsteen und Bryan Adams.

Alter kein Hindernis für neue Ziele

Nur zwei bis drei Stunden Schlaf hat Fasching pro Tag eingeplant.Körperlich anstrengender als das Radfahren selbst seien für ihn aber die Tage danach. „Es tut einem einfach alles weh.“ Vor fünf Jahren fuhr er seine bisher letzte Extremradtour, damals durchquerte er Russland. Das Projekt Gibraltar–Nordkap ist für ihn wohl nicht das letzte. Denn Faschings Motto lautet, wie er gern betont: „Es gibt kein Alter, in dem man sich nicht neue Ziele setzen sollte.“ (wal)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2019)