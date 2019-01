Photobombing: Wasserträgerin wird zum heimlichen Star der Golden Globes

Da wollte wohl jemand schnell berühmt werden oder vielleicht handelt es sich auch um einen geschickten Marketinggag des Wasserherstellers Fiji. Fest steht: Ein Model, das Stars bei den Golden Globes auf dem roten Teppich mit Wasser versorgte, steht jetzt selbst im Rampenlicht. Denn sie ist auf hunderten Promifotos der Preisverleihung zu sehen.

In den Sozialen Medien wird Kelleth Cuthbert dafür nun unter dem Hashtag #Fijiwatergirl gefeiert. Und wer weiß, vielleicht steht sie nach diesen 15 Minuten Ruhm ja selbst bald in der ersten Reihe.

The Internet Goes Wild for the Fiji Water Girl Who Photobombed Stars at #GoldenGlobes 2019 https://t.co/eZDokwSyWp