Julia Roberts: Mangel an Rollen für ältere Frauen ist "Bullshit"

Hollywood-Star Julia Roberts sieht keinen Mangel an Rollenangeboten für ältere Schauspielerinnen. "Ich halte das für völligen Quatsch", sagte die 51-Jährige der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag). "Niemand glaubt mehr daran, dass angesichts einer Jahreszahl irgendwie plötzlich die Glocke schlägt und man als Frau automatisch erledigt ist. Das ist Bullshit."

Sie schätze sich glücklich, dass sie bereits 30 zufriedene Jahre in ihrem Job habe verbringen können, sagte die Schauspielerin, die aktuell in dem Familiendrama "Ben is back" als Mutter eines drogensüchtigen Sohnes zu sehen ist. Für Roberts war die Rolle nach eigenen Worten "sehr intensiv". Sie habe "alle emotionalen Szenarios durchgespielt, durch die eine Mutter geht, wenn sie ihr Kind retten will", sagte sie im September nach der Filmpremiere bei den Filmfestspielen im kanadischen Toronto.

(APA/dpa)