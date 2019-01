Barack Obama schickt Liebesgrüße an seine Frau Michelle

Im Hause Obama machen Geburtstagsgrüße die Runde, eine davon wird von der Öffentlichkeit besonders laut gefeiert. Der 57-jährige Barack Obama postete ein Bild, das ihn in jungen Jahren ganz lässig zusammen mit seiner Frau Michelle zeigt. Dazu platzierte er eine rührende Botschaft: "Ich wusste es schon damals und heute bin ich absolut davon überzeugt – du bist einzigartig, Michelle Obama. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag".

Das größte Geschenk durfte sich die ehemalige First Lady zum 55-er wohl selbst machen. Michelle Obamas Autobiografie "Becoming. Meine Geschichte" ist am 13. November weltweit zeitgleich erschienen. In den USA ist der Titel zum bestverkauften Buch des Jahres aufgestiegen. Die deutsche Ausgabe (Goldmann Verlag) rangiert in Österreich derzeit an der Spitze der Bestsellerliste bei Sachbüchern, ebenso in Deutschland.

(Red.)