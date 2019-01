Sind Brad Pitt und Charlize Theron ein Paar?

Die Gerüchteküche Hollywoods brodelt. Nach dem Rosenkrieg mit Angelina Jolie soll Brad Pitt eine neue Frau an seiner Seite haben. Und zwar niemand Geringeren als Kollegin Charlize Theron. Das will die britische "The Sun" wissen.

Verkuppelt wurden die beiden angeblich rund um die Weihnachtszeit von Sean Penn, der selbst von 2013 bis 2015 mit Theron liiert war. Die beiden Schauspieler sollen nun bei einem Event im Hotel Chateau Marmont in Los Angeles gemeinsam gesehen worden sein. Sie hätten sehr vertraut gewirkt, berichtet ein Augenzeuge.

"Sie haben sich berührt und sein Arm war um ihren Rücken gelegt. Er hat ihr auch zugezwinkert. Brad schien es gut zu gehen - sie wirkten beide sehr glücklich", zitiert "The Sun".

Es wäre für Brad Pitt die erste richtige Beziehung nach der Trennung von Angelina Jolie 2016, die ihm vorwirft, nicht genug Unterhalt für die sechs Kinder zu zahlen. Auch Gerüchte von übermäßigem Alkoholkonsum machten die Runde. Bei dem Treffen mit Theron soll er aber nur Mineralwasser getrunken haben.

(Red. )