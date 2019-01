Viggo Mortensen: Pizza, garniert mit Sozialpolitik

Ein dicklicher, ungehobelter Typ, der seine keineswegs politisch korrekten Ansichten gern lautstark verbreitet, während er Pizza im Ganzen – wie ein Sandwich in die Hälfte gefaltet – in den immer hungrigen Mund stopft: Tony „Lip“ Vallelonga (Viggo Mortensen) ist das verkörperte Klischee des Italoamerikaners im New York der 1960er-Jahre. Dass ausgerechnet er als Chauffeur für den zurückhaltenden, gebildeten und feinsinnigen Musiker Don Shirley (Mahershala Ali, als Bester Nebendarsteller ebenfalls Oscar-nominiert) verpflichtet wird, scheint wie ein schlechter Scherz des Schicksals. Doch – wie könnte es im Kino anders sein – die beiden Männer entdecken während ihrer gemeinsamen Fahrt durch die bigotten US-Südstaaten bald, dass sie mehr verbindet als trennt. Eine schöne Geschichte, die noch dazu – zumindest zu einem großen Teil – wirklich passiert ist: „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ basiert auf den Erinnerungen von Nick Vallelonga, Tony Lips Sohn.



Sie sind als vielseitig bekannt, aber wenn ich einen rundlichen, großmäuligen Italoamerikaner besetzen müsste, würde ich wirklich nicht als Erstes an Sie denken.

Viggo Mortensen: (Lacht.) Genau dasselbe habe ich mir auch gedacht! Als Peter Farrelly mir diese Rolle angeboten hat, hielt ich das für eine ganz, ganz schlechte Idee, und das habe ich ihm auch gesagt. Es gibt doch so viele gute italoamerikanische Schauspieler, die das viel besser verkörpern könnten als ich. Das ist doch verrückt, da stattdessen einen halben Dänen hinzusetzen!



Wie hat er sie trotzdem herumgekriegt?

Er hat nicht lockergelassen. Sein Argument war, dass er eben genau jemanden für die Rolle haben wollte, den man sich nicht erwarten würde. Und ich muss gestehen, das Drehbuch hat auch geholfen, mich zu überzeugen, es ist wirklich sehr gut.



Wie war es nun für Sie, sich in diese Welt hineinzufühlen?

Spannend. Tony Lip war eine Figur, der ich mich nie wirklich nahe gefühlt habe – aber seine Familie hat alles dafür getan, mich zu einem der ihren zu machen. Das Ganze war ja quasi ein Familienbetrieb: Tonys Sohn hat beim Drehbuch mitgeschrieben, sein Bruder ist mein Film-Vater, sein anderer Sohn spielt meinen Bruder, es war ziemlich chaotisch und ganz wunderbar.





Wussten Sie eigentlich vor dem Dreh, was das titelgebende „Green Book“ war?

Ich kannte es, aber nur durch Zufall – es kam in einem Kinderbuch vor, das ich einmal als Geschenk gekauft habe. Da ging es um eine Familie, die mithilfe des „Green Book“, einem extra für Schwarze zusammengestellten Reiseführer, durch die USA fährt.



Seit damals hat sich viel geändert, trotzdem wirken viele Szenen beängstigend aktuell.

Ja, das stimmt leider. Was sich verändert hat, ist, dass wir heute die fehlende Gleichberechtigung viel mehr hinterfragen. Damals war es einfach Tatsache, dass Schwarze als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Für meine Filmfigur Tony Lip war das Normalität – erst durch die Freundschaft mit einem Schwarzen erkennt er, wie ungerecht dieses System ist. Heutzutage kann man Rassismus nicht mehr so offen leben. Leider heißt das aber nicht, dass es ihn nicht mehr gibt.



Kritiker werfen Regisseur Peter Farrelly vor, er habe aus einem komplexen Thema einen Feel-good-Film gemacht.

Ja, das habe ich auch gehört. In den Kritiken steht so etwas wie: „Es ist ein Unterhaltungsfilm“ – als ob das etwas Negatives wäre! Dabei ist es überhaupt nicht einfach, das Publikum zu unterhalten, es zum Weinen und zum Lachen zu bringen, und dazu auch noch zum Nachdenken über sozialpolitische Themen anzuregen. „Green Book“ ist keine Doku, kein Kunstfilm, den sich nur Leute anschauen, die mit den behandelten Problemen vertraut sind. Diesen Film werden viele Menschen zu sehen bekommen, die nie viel über diese Thematik nachgedacht haben, und so vielleicht ein bisschen Bewusstsein dafür entwickeln können.



Wie stehen Sie zum Oscar-Hype um „Green Book“?

Es ist sehr schmeichelhaft, aber ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken. Man weiß doch nie, was passieren wird. Ich würde mich natürlich über den Oscar freuen. Aber ich weiß, dass es ein guter Film ist, und ich weiß, dass das Publikum ihn wirklich mag, das ist mir eigentlich Auszeichnung genug.

Steckbrief Viggo Mortensen. 1958 wurde Viggo Mortensen als Sohn eines Dänen und einer US-Amerikanerin in Manhattan geboren. Er wuchs in Argentinien, Dänemark und Schweden auf. 1982 besuchte er einen Theaterworkshop in New York. 1985: Leinwanddebüt als junger Farmer in „Der einzige Zeuge“ mit Harrison Ford. 1988: Geburt seines Sohnes Henry. 2001: großer internationaler Durchbruch als Aragorn in „Der Herr der Ringe“. Mortensen war bereits zweimal („Eastern Promises“, „Captain Fantastic“) als Bester Hauptdarsteller für den Oscar nominiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)