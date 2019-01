"Hasty Pudding"-Preise für Milo Ventimiglia

US-Schauspieler Milo Ventimiglia (41) wird als "Mann des Jahres" mit dem "Hasty Pudding"-Preis ausgezeichnet. Dies gab die Theatergruppe der Universität Harvard, die den Preis nach alter Tradition im ironischen Rahmen verleiht, am Mittwoch bekannt.

Im vorigen Jahr war Paul Rudd ("Ant-Man") als 52. Preisträger gefeiert worden. Ventimiglia ("Creed II", "This Is Us - Das ist Leben") soll den goldglänzenden Puddingtopf am 8. Februar in Empfang nehmen.

Zuvor hatten die Organisatoren bereits die Nominierung von US-Schauspielerin Bryce Dallas Howard (37; "Jurassic World: Das gefallene Königreich", "Spider-Man 3") als "Frau des Jahres" verkündet. Die Tochter von Regisseur Ron Howard ("Apollo 13") sollte als 68. Preisträgerin am morgigen Donnerstag (31. Jänner) mit einer Parade durch die Straßen von Cambridge (US-Staat Massachusetts) gefeiert werden. Vor einem Jahr wurde Mila Kunis ("Black Swan") diese Ehre zuteil.

Zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Clint Eastwood, Harrison Ford, Robert De Niro, Meryl Streep, Julia Roberts und Halle Berry. Der Hasty Pudding Theatricals ist eine 1795 gegründete Studententheatergesellschaft an der Universität Harvard.

(APA/dpa)