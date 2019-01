Wie großzügig war Drake wirklich?

Er ist einer von den Guten - und einer, der sich mit guter Publicity auskennt. Der kanadische Rapper Drake unterbrach im Herbst 2017 ein Konzert in Sydney, um einen Mann im Publikum davon abzuhalten, Frauen zu belästigen. Im Rahmen der Videoproduktion zu seinem Video "God’s Plan" spendete er 996.631,90 US-Dollar an Schulen, Familien, Frauenhäuser und Jugendeinrichtungen. Und jetzt hat "champagnepapi", wie er sich auf Instagram nennt, wieder ein paar Scheine verschenkt.

Bei einem spätabendlichen Besuch in einer McDonalds-Filiale von Los Angeles, belohnte er zwei Angestellte offenbar mit einem ordentlichen Trinkgeld - satte 10.000 US-Dollar sollen es pro Nase gewesen sein. Oder waren es nur 100 US-Dollar? Fans und Journalisten sind sich über seine Großzügigkeit allerdings nicht ganz einig. NBC4 LA-Reporterin Kim Baldonado und die CNN-Unterhaltungsreporterin Chloe Melas bestreiten die Berichte vermeintlicher Augenzeugen und behaupteten, Drake habe jedem von ihnen nur jeweils 100 US-Dollar gegeben.

And he gave two female employees $10,000 each... in cash. — AJ 🌹 (@imajnoel) 26. Januar 2019

@McDonalds confirms what an employee told me...@drake tipped 2 McDonald’s employees $100 each, NOT $10,000. The amount doesn’t take away from his generosity. https://t.co/jRVYooJKG4 — Kim Baldonado (@KimNBCLA) 30. Januar 2019

I've just confirmed with the PR company who represents @McDonalds that @Drake did not tip $10,000 to the employees he gave them $100 each — Chloe Melas (@Chloe_Melas) 31. Januar 2019

