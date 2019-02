Jennifer Lawrence ist angeblich verlobt

Berichten zufolge hat sich die Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence mit dem 33-jährigen Kunstgaleristen Cooke Maroney verlobt. Der Ursprung der Nachricht ist auf dem Portal "Page Six" zu finden, deren Quelle einen "massiven" Verlobungsring an der Hand der Schauspielerin erspäht hätte. Ihr Pressevertreter soll das Gerücht unterdessen auch bestätigt haben.

Lawrence ist eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Für ihre Darstellung einer nymphomanen Witwe in dem Film "Silver Linings" wurde sie 2013 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar ausgezeichnet. In der Vergangenheit war sie mit Regisseur Darren Aronofsky, Coldplay-Sänger Chris Martin und dem Schauspieler Nicholas Hoult liiert, mit dem sie in "X-Men" zusammenspielte.

(Red)