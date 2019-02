Ozzy Osbourne liegt im Krankenhaus

Dass der 70-jährige Brite erkrankt ist, ist schon länger bekannt. Jetzt dürfte sich der Zustand des Musikers allerdings verschlechtert haben.

Seine Frau Sharon Osbourne teilte über Twitter mit: "Wie einige von euch vielleicht schon gehört haben, wurde Ozzy nach Komplikationen aufgrund einer Grippe ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Ärzte glauben, dies sei der beste Weg, um ihn auf einen schnelleren Weg zur Genesung zu bringen. Vielen Dank an alle für eure Sorge und Liebe."

