Heidi Klums Spiel mit den Medien

Zum 14. Mal ist am gestrigen Donnerstag Heidi Klums Modelcastingformat "Germany's Next Topmodel" angelaufen. Zum vierzehnten Mal. Um nach Lena, Barbara, Jennifer, Sara, Alisar, (...) und Toni die Spannung rund um die große Gewinnerin aller "Meedchen" am Kochen zu halten, gibt Klum passend zum Sendestart Einblick in ihr Privatleben. Nach der öffentlichen Verlobung mit dem Musiker Tom Kaulitz, kamen ein paar Details in Umlauf.

Der 29-jährige Kaulitz habe sich nach eigenen Worten direkt beim Kennenlernen in das 45-jährige Model verliebt, sagte er am Donnerstagabend - parallel zum GNTM-Start - in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. "Ich hab direkt Gas gegeben. Ich fand sie direkt toll", sagte der Gitarrist und sorgte insgeheim wohl auch dafür, dass das Projekt seiner Verlobten im Gespräch bleibt. Und er selbst auch, immerhin stiftet Tokio Hotel mit "Melancholic Paradise" den Song zur neuen Staffel. Was wiederum gut passt, weil die deutsche Band rund um die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz im April ihr 15-jähriges Bestehen feiert und ein sechstes Studioalbum inklusive Tour am Schirm hat.

Einen Tag vor dem Liebesgeständnis hatte die Moderatorin schon selbst über ihre Hochzeitspläne gesprochen. "Wir sind beide Deutsche. Das wird sehr organisiert und pünktlich ablaufen", sagte die vierfache Mutter am Rande der New Yorker amfAR-Gala dem Portal "ET Online". Sie hätten bereits ein Datum gefunden. "Ich war zweimal verheiratet und hätte nie gedacht, ein drittes Mal Ja zu sagen", sagte sie dem US-Sender "Access". "Aber ich mache es." Und einen spannenden Punkt haben sich die beiden offenbar noch für einen späteren Zeitpunkt der Dauersendung GNTM aufgehoben. Steht möglicherweise Nachwuchs ins Haus? Da hält man sich noch bedeckt. Einige vermuten, dass Klums Interview-Hinweis auf ihr üppiges Dekolleté schon ein erstes Indiz für eine Schwangerschaft sein könnte. GNTM: Die Gewinnerinnen damals und heute

