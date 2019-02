Wolfgang Joop bestätigt Heidi Klums Schwangerschaft

Die Gerüchteküche brodelt um Heidi Klum. Nach der Blitz-Verlobung im Dezember 2018 nach nur wenigen Monaten Beziehung, soll das Paar, das 16 Jahre Altersunterschied trennt, Nachwuchs erwarten. Für Klum wäre es bereits das fünfte Kind.

Nun schaltete sich Wolfgang Joop, Ex-Juror der Castingsendung "Germany's Next Topmodel", ein. Im Interview mit RTL erklärt er auf die Frage, ob Klum schwanger sei: "Ich glaube ja. Das hat mir Tom so erzählt."

Der 29-jährige Verlobte des Supermodels, Tom Kaulitz, feuerte die Gerüchte weiter an. Als Moderator Markus Lanz in seiner Talkshow nachfragte, meinte Tom selbst: "Das sage ich dir nicht." Von einem eindeutigen Dementi kann man hier wohl nicht sprechen.

Klum trink Sekt

Fans sehen sich außerdem durch Klums Kleiderwahl und ihr üppiges Dekolleté bestätigt. Das Model selbst will die Gerüchte wohl noch am Brodeln lassen. Auf Instagram zeigt sie sich beim Sekt trinken oder zumindest beim Sekt in der Hand halten.

"Ich wollte mich einmal bedanken bei euch, bei den 'Germany's Next Topmodel'-Fans, dass ihr alle am Donnerstag eingeschaltet habt. Wir haben eine Super-Quote gehabt, und deswegen trinken wir jetzt alle auf euch, die Fans von 'Germany's Next Topmodel'. Vielen Dank!"

Kein Wunder, dass die Quoten bei Gerüchten wie diesen besonders hoch sind. Ein Schelm, wer Böses denkt.

