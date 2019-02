Jackie Kennedys Schwester Lee Radziwill gestorben

Lee Radziwill, die prominente Schwester der einstigen US-First Lady Jackie Kennedy, ist laut Medienberichten tot. Radziwill starb demnach am Freitag im Alter von 85 Jahren in New York. Geboren als Caroline Lee Bouvier, arbeitete Radziwill als Schauspielerin, Innenarchitektin und zuletzt als Markenbotschafterin für das Modehaus Giorgio Armani.

Lee Radziwill in der Front Row bei Marc Jacobs. – (c) Getty Images (Evan Agostini)

Noch vor wenigen Jahren saß Radziwill in den Front Rows bei der Modewoche in New York. Berühmt war die Society-Dame Radiziwill für ihre Schönheit und ihr Stilbewusstsein - und das bis ins hohe Alter. Sie soll auch ihre ältere Schwester Jackie Kennedy in Modefragen beraten haben und sie dazu ermutigt haben, als First Lady das französische Label Givenchy zu tragen.

Die beiden Schwestern 1970. – (c) Getty Images (William Lovelace)

Adel und prominente Freunde

Mit ihrer Schwester Jackie hatte Lee ein nicht ganz ungetrübtes Verhältnis. Pikanterweise hatte sie eine Affäre mit Aristoteles Onassis - den griechischen Schiffsmagnaten sollte Jackie Kennedy später heiraten. Den Namen Radziwill übernahm sie vom zweiten ihrer drei Ehemänner, dem polnischen Prinzen Stanislas Radiziwill.

Radziwill hatte im Laufe ihres Lebens eine Reihe berühmter Freunde. Darunter Pop-Art-Künstler Andy Warhol, Schriftsteller Truman Capote, Deisgnerin Carolina Herrera und Musiker Mick Jagger.

(APA/AFP)