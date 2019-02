„Die Realität ist nicht so simpel“

In einigen Gegenden der USA ist die sogenannte Reparativtherapie bis heute verbreitet. Mit ihren Methoden versprechen selbsternannte Heiler Homosexuellen, ihre vermeintlich aus einer Sünde heraus entstandenen Neigungen in den Griff zu bekommen. Meist wenden sich die Eltern an diese Menschen – so auch in „Der verlorene Sohn“ (seit Freitag im Kino). Genau solche Eltern, für die die Homosexualität ihres Sohnes eine furchtbare Vorstellung darstellte, waren auch die des Teenagers Garrard Conley, der über seine Erfahrungen ein Buch schrieb.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)