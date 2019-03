Kylie Jenner ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt

Mark Zuckerbergs Rekord ist gebrochen. Der Facebook-Gründer wurde mit 23 Jahren als bis dato jüngster Milliardär gefeiert, jetzt hat die 21-jährige Kylie Jenner seinen Platz eingenommen. In der Nacht auf Mittwoch kommentierte sie ein Instagram-Foto mit den schlichten Worten: "Danke, Forbes."

Das US-Wirtschaftsmagazin hatte Jenner zur bisher ersten Selfmade-Milliardärin gekürt und ihren Reichtum auf rund eine Milliarde Dollar (etwa 885 Millionen Euro) geschätzt. "Ich hatte nichts erwartet. Ich habe diese Zukunft nicht vorhergesehen", sagte Jenner dem Magazin. "Aber die Anerkennung fühlt sich sehr gut an."

Jenner ist eine Senkrechtstarterin: Als jüngstes Mitglied des Jenner-Kardashian-Familienclans, der derzeit wohl berühmtesten TV-Familie der USA, hat die 21-Jährige alle anderen übertroffen. Geboren wurde sie 1997 als Tochter von Kris Jenner und dem früheren Zehnkampf-Olympiasieger Bruce Jenner, der seit 2015 als Frau lebt und sich den Namen Caitlyn gegeben hat. Inzwischen sind die beiden getrennt. Kylie Jenner hat eine Schwester - Kendall Jenner, erfolgreiches Model - und zahlreiche Halbgeschwister: Aus der Ehe ihrer Mutter Kris mit dem 2003 gestorbenen Star-Anwalt Robert Kardashian gingen Kim, Rob, Kourtney und Khloe hervor, Caitlyn Jenner hat insgesamt sechs Kinder.

Das Leben des riesigen Jenner-Kardashian-Clans wird seit 2007 mit der Serie "Keeping Up with the Kardashians" fürs Fernsehen dokumentiert. Als alles begann, war Kylie noch eine niedliche Volksschülerin und spielte an der Seite ihrer berühmten Schwester Kim Kardashian nur eine kleine Nebenrolle. Aber nach und nach wuchs sie - vor den Augen der Fernsehzuschauer - zur selbstständigen Schönheit heran und ist inzwischen sogar selbst Mutter. Gemeinsam mit Rapper Travis Scott zieht sie Tochter Stormi auf, die gerade ein Jahr alt geworden ist.

Starthilfe

Von klein auf konnte Jenner ihre Schwestern dabei beobachten, wie sie sich selbst in den sozialen Netzwerken vermarkteten und damit viel Geld verdienten - und sie zog nach. Jenner startete 2015 eine Kosmetiklinie und warb online für das zunehmend boomende Geschäft mit Lippenstift und Puder. 900 Millionen Dollar soll ihre Firma laut "Forbes" inzwischen wert sein. Für alle anderen Auftritte und Jobs managt Mutter Kris Jenner ihre Tochter - wie auch all ihre anderen Kinder - und streicht dafür zehn Prozent ein.

Allerdings gibt es auch Kritik am "Forbes"-Bericht: Eine wirkliche Selfmade-Milliardärin sei Jenner ja gar nicht. Schließlich habe sie das Geld zwar nicht geerbt, ohne die Berühmtheit ihrer Familie wäre ihre Firma aber wohl nicht so schnell so erfolgreich geworden. Jenner ist das durchaus bewusst. "Ich hatte schon so eine starke Reichweite bevor ich in der Lage war, irgendetwas zu starten", sagte sie. "Das ist die Stärke von Social Media." Auf Instagram hat Jenner 128 Millionen Fans.

Kylie Jenner: Forbes jüngstes Billion Dollar Baby

Acht Milliardäre unter 30 Kylie Jenner (21), 1 Mrd.

Alexandra Andresen (22), 1,4 Mrd.

Katharina Andresen (23), 1,4 Mrd.

Gustav Magnar Witzoe (24), 3 Mrd.

John Collison (28), 2,1 Mrd.

Evan Spiegel (28), 2,1 Mrd.

Ludwig Theodor Braun (29), 1 Mrd.

Anna Kasprzak (29), 1 Mrd.

