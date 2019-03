Barry Jenkins: "Das Kino ist nicht unschuldig"

1979

wurde Barry Jenkins in Miami geboren. Nach einem Studium an der Florida State University in Tallahassee drehte er mehrere Kurzfilme, ehe er mit „Medicine for Melancholy“ 2008 seinen ersten Spielfilm inszenierte. Er lebt in Los Angeles.

2016

feierte er mit „Moonlight“ seinen internationalen Durchbruch als Regisseur. Das Drama bekam 2017 den Oscar als bester Film. Mahershala Ali, derzeit in „Green Book“ zu sehen, wurde zudem zum besten Nebendarsteller gekürt.