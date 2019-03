Hat Melania Trump ein Bodydouble?

Macht First Lady Melania Trump gerne einmal blau und schickt stattdessen ein Bodydouble auf Termine? Eine - zugegeben etwas weit hergeholte Verschwörungstherorie - geht davon aus. Seit etwa 2017 hält sich das Gerücht, unter dem Hashtag #FakeMelania wird die Theorie immer wieder befeuert, neuerdings bei einem Auftritt in Alabama.

US-Präsident Donald Trump und die (vermeintliche?) First Lady zollen den Opfern eines Tornados Tribut. Melania trägt auf den Bildern eine große Sonnenbrille. Das nahmen Twitter-User wohl zum Anlass, erneut über "Fake-Melania" zu schreiben. Unterschiede in Kinn, Größe, Scheitel sowie der Knochenstruktur im Gesicht sollen eindeutig darauf hinweisen. Außerdem würde das Paar Händchen halten. Ein weiteres untrügliches Indiz, schließlich vermeide die "echte" Frist Lady Berührungen mit ihrem Ehemann bei öffentlichen Terminen.

First three taken this morning. Fourth one recently for height comparison. Now unless Melania has shrank by about 6 inches (even Barron is taller than her) and grown jowels overnight, this ain't her. pic.twitter.com/4i6SPbVIom — JΞSŦΞR ✪ ΔCŦUΔL³³º¹ (@th3j35t3r) 8. März 2019

Beweise werden seit 2017 gesammelt. So würde Melania sehr oft große Sonnenbrillen tragen, selbst in den späten Abendstunden. Soll das etwa eine Tarnung sein, um das Double nicht auffliegen zu lassen? Während einer Rede zu Hurrikan Irma in Florida erklärte Trump bei einer Rede: "Melania wollte wirklich gerne bei uns sein, es berührt sie sehr, was passiert." Die First Lady stand eigentlich direkt neben ihm. Auf einem Video vom Oktober 2017 will ein User die falsche Melania anhand von Nasen- und Lippenpartie erkannt haben. Das Beweisfoto:

Und auch auf diesem Video Ende 2018 soll nicht Melania Trump zu sehen sein.

Does this look like Melania? pic.twitter.com/2YXsMh5D6u — The Resistance 🇺🇸 (@NightlyPolitics) 25. August 2018

Die Leibwächterin links von Melania soll eines ihrer Doubles sein. – (c) imago/E-PRESS PHOTO.com

Wirkliche Nachweise, wonach Melania Trump ein Double engagiert, gibt es natürlich nicht. Spekuliert wird trotzdem und viele User sind sich außerdem sicher, dass es sich bei dem Double um eine Secret-Service-Leibwächterin handle. Sie habe in etwa die gleiche Statur, Profil sowie Haarlänge wie die First Lady. Übrigens: Andere Fotos des Events in Alabama zeigen die First Lady ohne Sonnenbrille und lächelnd. Und da ist es wieder eindeutig die richtige Melania.

