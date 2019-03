Heidi Klum befeuert Baby-Gerüchte

Schon länger wird gemunkelt, dass Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) ein gemeinsames Kind erwarten. Die Gerüchteküche heizt das Model, das aktuell gerade mit "Germany's Next Topmodel im TV zu sehen ist, nun womöglich auch für die Quote, erneut an.

Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, auf dem deutlich eine Rundung unter dem engen Streifenkleid zu sehen ist. Auch ihre Fans sind sich sicher, die 45-Jährige erwartet ihr fünftes Kind. "Gratuliere zur Schwangerschaft, mittlerweile unübersehbar. Ein Baby der Liebe", heißt es da etwa.

Schon Anfang Februar meinte Designer Wolfgang Jopp, Ex-Juror der Model-Castingsendung, im Interview mit RTL auf die Frage, ob Klum schwanger sei: "Ich glaube ja. Das hat mir Tom so erzählt."

