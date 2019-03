Gwyneth Paltrows Tochter protestiert gegen Instagram-Bild

Die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Apple Martin, hat sich darüber beschwert, dass ihre Mutter einen Schnappschuss der beiden auf Instagram veröffentlicht hat. "Mama, wir haben das besprochen. Du darfst nichts ohne meine Zustimmung posten", schrieb die 14-Jährige laut US-Medienberichten in die Kommentarspalte.

Die 46-Jährige antwortete: "Man kann nicht einmal dein Gesicht sehen!" US-Medien belegten dies mit einem Screenshot, da der Kommentar mittlerweile gelöscht wurde. Das Foto zeigt Paltrow lächelnd vor verschneiter Landschaft, während das Gesicht ihrer Tochter großteils von einer Skibrille mit reflektierenden Gläsern verdeckt ist.

Ihren eigenen Instagram-Account hat die 14-Jährige auf privat gesetzt, sodass nicht jeder die Beiträge sehen kann. Paltrow hat dagegen 5,3 Millionen Abonnenten auf Instagram. Unter diesen entwickelte sich eine breite Diskussion darüber, wer der beiden Recht habe. Manche fanden, die Tochter habe überreagiert, andere unterstützten sie. In Österreich stünde das Recht auf der Seite der Tochter.

Karl Gladt, Jurist am Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT), gibt die Empfehlung, Fotos von Kindern im Web nicht zu veröffentlichen. Das Recht am Bild sei ein höchstpersönliches Persönlichkeitsrecht, darum brauche es eine Einwilligung des Kindes, die wiederum Einsicht und Urteilsfähigkeit voraussetze. Eine Altersgrenze hierfür gebe es zwar nicht, „sie ist aber wohl eher bei 14 Jahren angesiedelt“, so Gladt.

Die 14-Jährige ist die gemeinsame Tochter von Paltrow und ihrem Ex-Mann Chris Martin, dem Frontmann der Band Coldplay. Die beiden haben auch noch einen Sohn, den knapp 13 Jahre alten Moses.

#DeinKindAuchNicht: Solche Bilder würden Kinder nicht posten

(APA/dpa/Red.)