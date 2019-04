Kein Trinkgeld von Promis: Italienische Fahrradkuriere rächten sich

Die Jobs bei Essens-Lieferdiensten sind für Knochenarbeit und schlechte Löhne bekannt. Fahrradboten kämpfen nicht nur gegen die niedrige Zahlung, sondern auch gegen den Geiz vieler prominenter Kunden. Aus Rache gegen VIPs, die ihnen kein Trinkgeld gönnen, hat eine Gruppe italienischer Lieferdienst-Kuriere auf Facebook eine Liste geiziger Promis veröffentlicht.

Bekannte Fußballer, glamouröse Showgirls und prominente TV-Moderatoren stehen auf der "Schwarzen Liste" der Kuriere, die Kunden häufig mit dem Fahrrad beliefern. "Diese Promis leben in Luxuswohnungen, doch man bekommt mehr Trinkgeld in Außenbezirken als in Nobelvierteln", beklagten sich die Fahrer. Nicht einmal bei schlechtem Wetter würden die Promis den Essenslieferanten Trinkgelder geben.

Mit der Veröffentlichung der Namen der Promis wollen die Fahrradkuriere Essens-Lieferdienste wie Deliveroo und Foodora in Sachen Löhne unter Druck setzen. "Wir kennen die Adressen und die Gewohnheiten der Kunden. Wir können diese heiklen Daten gegen euch nutzen", ist auf der Facebook-Seite der Fahrkuriergruppe "Deliverance Milano" zu lesen, die für bessere Arbeitsbedingungen und eine Arbeitsversicherung kämpfen.

Auf der Facebook-Liste zu finden sind etwa Influencerin Chiara Ferragni und Ehemann Fedez.

