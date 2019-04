Kim Kardashian feiert Cannabis-Babyparty

Eine ganz entspannte Sache war die Babyparty von Kim Kardashian, die mit Ehemann Kanye West ihr viertes Kind, das von einer Leihmutter ausgetragen wird, erwartet. Während man sonst mit Spielen Babybrei-Raten oder Windelwechseln die werdende Mutter feiert, wählte Kardashian einen anderen Zugang. Sie schmiss eine Cannabis-Party.

Denn das Thema der Babyparty war CBD, also Cannabidiol, das aus Hanf gewonnen wird und mittlerweile aufgrund seiner vermeintlich entspannenden und angstlösenden Wirkung in Kosmetik, aber auch Schokolade und Hundeleckerli zu finden ist. Genau das Richtige für Kim Kardashian, die, wie sie selbst auf Instagram beteuert äußerst angespannt ob des neuen Familienzuwachses ist: "I'm freaking the fuck out".

Da kommt CBD, das neue „Wundermittel" der Wellnessindustrie, genau richtig. Zu den Programmpunkten gehörten deshalb auch das Herstellen von Peelings und Körperölen mit CBD, außerdem Blumenbinden (natürlich mit Hanfgewächsen). Snacks mit CBD und ein CBD-Schokobrunnen rundeten die Feier ab, zu der Stars wie Paris Hilton, Chrissy Teigen und Kardashians Schwestern Khloe und Kourtney kamen.

(chrile )