Sänger Joe Jonas und Schauspielerin Sophie Turner von Fake-Elvis getraut

Der US-Sänger Joe Jonas (29, Jonas Brothers) hat in Las Vegas die Schauspielerin Sophie Turner (23) geheiratet. Hit-DJ Diplo hat die Eheschwüre in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) live auf Instagram gestreamt. In dem Video aus einer kleinen Hochzeitskapelle in der Glücksspiel-Metropole ist auch ein Elvis-Presley-Imitator zu erkennen, der die Zeremonie leitete.

Jonas und Turner, die in der Serie „Game of Thrones“ die Rolle von Sansa Stark übernimmt, waren zuvor bei der Verleihung der Billboard Music Awards in der Stadt. Eine Sprecherin von Turner bestätigte die Hochzeit.

(APA/dpa)