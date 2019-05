Oliver Pocher und Kärntner Model bekommen ein Kind

Momentan zeigt Comedian und Moderator Oliver Pocher (41) in der TV-Tanzshow "Let's Dance" Rhythmusgefühl. Doch bald beginnt für ihn eine Herausforderung ganz anderer Art: Pocher wird zum vierten Mal Vater. Das bestätigte sein Management am Montag. Es wird Pochers erstes gemeinsames Kind mit Model Amira Aly (26).

Die Österreicherin hatte am Samstag auf Instagram einen Beitrag veröffentlicht, den sie mit einem Baby-Emoji und dem Schriftzug "soon" (deutsch: bald) kommentierte. Das Portal "RTL.de" berichtete über die Schwangerschaft. Im Herbst waren Pocher und Aly bei einer Charity-Gala erstmals zusammen öffentlich aufgetreten. Das Paar lebt in Köln. Aus einer früheren Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden hat Pocher bereits eine Tochter und zwei Söhne.

(APA)