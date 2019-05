"Persönliche Probleme": "GoT"-Star Kit Harington wird in Klinik behandelt

"Game of Thrones"-Star Kit Harington wird nach Angaben seines Sprechers in einem "Wellness Retreat" behandelt. Der britische Schauspieler habe die Pause in seinem Terminkalender nutzen wollen, um an einigen "persönlichen Problemen" zu arbeiten, erklärte sein Sprecher der US-Zeitschrift "People" und anderen US-Medien. Über den Ort der Einrichtung und die Behandlung machte er keine Angaben.

Wie „Page Six“ berichtet, soll es sich dabei um eine Luxus-Klinik im US-Bundesstaat Connecticut handeln, die sich auf die Behandlung von Stress- und Alkoholkrankheiten spezialisiert hat. Die Kosten für einen einmonatigen Aufenthalt sollen sich auf 120.000 Dollar belaufen.

Die Nachricht kommt eine gute Woche nach dem Finale der preisgekrönten Fantasy-Saga, in der Harington die Rolle des Jon Schnee spielte. Nach acht Jahren mussten Schauspieler und Fans Abschied nehmen vom "GoT"-Drama. Ein Ende, das ihn wohl mehr mitnahm als gedacht.

Erst im April sagte er in einem Interview mit "Sunday Today": "Es gibt keine Worte um zu beschreiben, wie ich mich nach dem Ende von Game of Thrones fühle". „Als wenn man mich häuten würde“, beschrieb er gegenüber „Esquire“ den Moment, als er sein Kostüm ablegte. Und weiter: "Nach der letzten Klappe bin ich zusammengebrochen - aus Freude, aber auch aus Trauer, weil alles vorbei ist“.

Dass das Ende von „Game of Thrones“ den Schauspieler emotional belastet, zeigt auch ein Video, das die GoT-Schauspieler beim gemeinsamen Lesen des letzten Drehbuches zeigt. Darin ist zu sehen, wie Harington in Tränen ausbricht, als er von seinem Serien-Schicksal liest.

Bereits im März hatte Harington auf der "Walker Stalker Con" in Berlin eine Auszeit angekündigt. "Es wäre nicht klug, jetzt direkt den nächsten Job anzunehmen. Meine Frau und ich werden einfach etwas Zeit in London verbringen, in unseren eigenen vier Wänden", sagte Harington auf der Messe. Seit Juni 2018 ist der Schauspieler mit seiner früheren Serienpartnerin Rose Leslie (32) verheiratet. Das britische Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Serie kennengelernt.

