Tiger und Tragödien: Magier Siegfried Fischbacher wird 80

Durch eine Tigerattacke in Las Vegas hat die Traumkarriere des deutschen Magier-Duos "Siegfried & Roy" 2003 ein jähes Ende genommen. Roy Horn überlebte schwer verletzt, sein Kollege Siegfried Fischbacher wurde seine Stütze. Nun feiert der gebürtige Rosenheimer seinen 80. Geburtstag.

Fischbacher, der am 13. Juni sein rundes Jubiläum feiert, musste sich Mitte Mai nach Verdacht auf Herzinfarkt einer Operation unterziehen. "Es war verdammt knapp. Meine Arterie war zu 95 Prozent zugeschwollen", erzählte der gebürtige Rosenheimer einige Tage nach dem Eingriff der "Bild"-Zeitung. Ein Herzspezialist aus München nahm die OP vor. Nachdem ein Stent eingesetzt wurde, sei es ihm schnell wieder besser gegangen, sagte Fischbacher.

Siegfried Fischbacher und Roy Horn mit zwei ihrer Tiger beim Besuch im Phantasialand 1987. – (c) imago stock&people (imago stock&people)

Dass er gerade in seiner bayrischen Heimat weilte, hing mit Fischbachers langjährigem Partner Roy Horn (74) zusammen. Seit Jahrzehnten lebt das Duo in Las Vegas, wo die Illusionisten durch Zaubereien und ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen zu Mega-Stars wurden. Im Oktober 2003 nahm die Traumkarriere ein jähes Ende, als der Dompteur Horn von dem weißen Tiger Mantecore angefallen und lebensgefährlich verletzt wurde, vor den Augen von mehr als 1500 entsetzten Zuschauern. Horn ist seither halbseitig gelähmt. In Bayern machte er Anfang Mai eine Stammzelltherapie mit Eigenblut.

1988 bis dahin größten Millionen-Deal

Als "Siegfried & Roy" war das Duo jahrzehntelang umjubelt. 1967 kamen die beiden nach Angaben ihres Deutschland-Managements erstmals nach Las Vegas, zunächst traten sie im Stardust-Casino auf, dann im Mirage-Hotel. 1988 handelten sie den bis dahin größten Millionen-Deal in der Geschichte der Casinostadt aus.

Für die Ärzte war es 2003 ein Wunder, dass der aus Nordenham bei Bremen stammende Horn den Tiger-Unfall überlebte. Fischbacher ist seither Betreuer und Stütze des Tierbändigers, der nun meist auf eine Gehhilfe angewiesen ist. Doch das hält das frühere Magier-Duo nicht von Reisen nach Deutschland oder gelegentlichen öffentlichen Auftritten in ihrer Wahlheimat ab.

Vor einem Jahr, zu Fischbachers 79. Geburtstag, waren sie Ehrengäste bei einer Feier in einer Klinik für Gehirngesundheit in Las Vegas. Der Rosenheimer erinnerte dabei an ihre Anfänge in der Casinostadt, wie die Zeitung "Review Journal" berichtete. Man hätte ihnen zu Beginn geraten, ihre "zu deutschen" Namen zu ändern, um überhaupt eine Karriere-Chance zu haben.

Siegfried und Roy bei einem Fernsehauftritt mit Ihren weissen Tigern im Juni 1987. – (c) imago images / Horst Galuschka (via www.imago-images.de)

„American Dream“ ging in Erfüllung

Auch ohne Namensänderung ging ihr "American Dream" in Erfüllung. Der am 13. Juni 1939 in Rosenheim geborene Entertainer hatte schon als Bub Zaubertricks gelernt. Später unterhielt er Passagiere auf der "TS Bremen" mit magischen Tricks. Dort traf er auf den Tierliebhaber Roy Horn, der exotische Tiere auf die Bühne brachte. Nach einer Galavorstellung beim Fürstenpaar Rainier und Gracia Patricia 1966 in Monaco wurde das Duo international berühmt.

Seit einer Weile arbeiten sie daran, ihre Lebensgeschichte zu verfilmen. Produzent Nico Hofmann hat sich die Verfilmungsrechte an der Weltkarriere der Künstler mit seiner Firma UFA Fiction gesichert. 2016 wurde bekannt, dass Philipp Stölzl ("Der Medicus", "Nordwand") Regie führen soll. Ein Drehtermin wurde aber noch nicht genannt.

Mit etwas Glück können "Siegfried & Roy"-Fans die beiden Stars auch im Secret Garden-Gehege im Mirage Hotel treffen. Zur Erhaltung und Fortpflanzung der weißen Tiger und Löwen betreiben sie seit 1997 in Las Vegas den Zoo, der längst zur Touristenattraktion geworden ist.

(APA/dpa)