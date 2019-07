War Gwyneth Paltrows Wellnesswochenende eine Abzocke?

Schauspielerin Gwyneth Paltrow hat mit ihrer Lifstylemarke Goop den ersten Wellness-Gipfel in London veranstaltet. Umgerechnet 5000 Euro kostet das Wochenende, bei dem "Workshops zur Wiederherstellung der Gesundheit, des Körpers, des Geistes und der Schönheit" am Plan standen, wie auf der Website nachzulesen ist. Tatsächlich habe es sich eher wie eine Kaffeefahrt angefühlt, erklärten Teilnehmer "Page Six". Produkte der Marke Goop seien aggressiv vermarktet worden, die Schauspielerin selbst schwänzte Termine und war nur für die prominenten Teilnehmer des Gipfels ansprechbar.

"Gwyneth führt sich auf, als wäre sie eine Gesundheitsgöttin, aber in Wahrheit ist sie eine protzige, gierige Erpresserin. Sie hatte einen Haufen Bodyguards... Sie war unerreichbar. Sie hat nur ein Minimum gearbeitet - ein paar Plaudereien mit Twiggy und Penelope Cruz, dann hat sie ihre Birkenstocks angezogen und sich hinausgeschlichen", erklärte ein Teilnehmer "Page Six".

Wellness-Gipfel ist eigentlich noch teurer

Die Schauspielerin, die von Security umringt war, gab Tipps zum Thema "handwerkliche Kreativität führt zu Gott" und wie man sich "achtsam hydriert". Auf dem Programm des Wochenendes standen aber auch ein Workout mit Celebrity-Trainerin Tracy Anderson. Zu kaufen gab es einige Goop-Produkte, etwa einen Vibrator namens "Millionaire“ - mit knapp 50 Euro zu einem recht moderaten Preis.

Goop reagierte auf die Kritik. Die Resonanz auf den Gipfel in London sei unglaublich positiv ausgefallen. "Zu beachten ist, dass der Wert des Wochenendpakets über 8000 Dollar beträgt. Die Kosten umfassen unter anderem eine Hotelsuite im Wert von 1600 Dollar und eine Goodie Bag im Wert von 3000 Dollar", so der Kommentar an thecut.com. Die Schauspielerin selbst eröffnete die Veranstaltung, führte drei Kamingespräche und stand beim Workout für Fragen und Antworten zur Verfügung.

>> Berichte auf pagesix.com und thecut.com

(chrile )