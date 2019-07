Milliardär Jeffrey Epstein erneut festgenommen

Der US-Milliardär Jeffrey Epstein ist Berichten zufolge festgenommen worden. Es gebe neue Anschuldigungen gegen den 66-Jährigen, die im Zusammenhang mit mutmaßlichem Sexhandel stünden, berichteten der Sender CNN, die Nachrichtenplattform "The Daily Beast" und andere US-Medien am Sonntag.

Die Zeitung "Miami Herald" berichtete, Epstein werde beschuldigt, Dutzende minderjährige Mädchen in Florida und New York belästigt zu haben. Er sei am Samstagabend am Teterboro Flughafen im Bundesstaat New Jersey festgenommen worden.

Der 66-Jährige soll den Berichten zufolge schon heute, Montag vor einem New Yorker Gericht erschienen sein. Laut der US-Gefängniswebseite wird er in einer Haftanstalt in Manhattan festgehalten. Die Vorwürfe, die in einer versiegelten Anklageschrift enthalten sein sollen, sollen sich demnach auf den Zeitraum 2002 bis 2005 beziehen.

Es ist nicht das erste Verfahren gegen den Unternehmer, der in der Vergangenheit Beziehungen zu Donald Trump, Bill Clinton und anderen Prominenten pflegte. Die Staatsanwaltschaft war 2008 einen umstrittenen Deal mit Epstein eingegangen.

Er bekannte sich schuldig, Klienten mit minderjährigen Prostituierten versorgt zu haben, und saß eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab. Im Gegenzug wurde ihm ein Verfahren vor einem Bundesgericht erspart. Mehrere Frauen hatten ihm Missbrauch vorgeworfen.

(APA/dpa)