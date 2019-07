Clemens Schick: Das Beste, das passieren konnte

Mittlerweile 13 Jahre ist es her, dass Clemens Schick über Nacht bekannt wurde. Nach mehreren Jahren als Ensemblemitglied am Schauspielhaus Hannover war er damals als Bösewicht-Handlanger im James Bond-Film „Casino Royale“ zu sehen – und mit einem Mal rissen sich nicht nur deutsche Filmemacher um ihn. Schick drehte erfolgreiche Fernsehkrimis („Unschuldig“), gefeierte Kinofilme („Das finstere Tal“) und ungewöhnliche internationale Produktionen („Futuro Beach“). Dass er 2014 erstmals öffentlich über seine Homosexualität sprach, tat seiner Karriere keinen Abbruch. Seit Freitag ist er im ersten deutschen Netflix-Film „Kidnapping Stella“ neben Jella Haase und Max von der Groeben zu sehen, im Herbst folgt der Film „Sergio“ über den brasilianischen UN-Diplomaten und Menschenrechtskämpfer Sérgio Vieira de Mello.

Ihr neuer Film „Kidnapping Stella“ ist ein Entführungsthriller mit nur drei Figuren. Was hat Sie an diesem Projekt interessiert?

Clemens Schick: Das Kammerspiel-artige hat mich sehr gereizt. Und ich habe beim Lesen des Drehbuchs gleich geahnt, dass das ein sehr intensiver Dreh wird. Außerdem habe ich dann den Regisseur Thomas Sieben kennengelernt und erfahren, wer die Kamera macht: Sten Mende, ein ganz toller Kameramann. Im Casting bin ich Max von der Groeben begegnet. Das waren alles Punkte, die immer mehr Lust gemacht haben auf ein solches Projekt.

Interessant, dass Sie den Kameramann erwähnen.

Schauspiel ist für mich ein Beruf, der viel mit Emotionen, sich loslassen und in eine Rolle hineinfallen zusammenhängt. Aber gleichzeitig ist es auch ein sehr technischer Beruf. Und das finde ich ganz toll. Ich rede viel mit den Kameraleuten. Vor fünf Jahren habe ich aufgehört, mir Szenen auf dem Monitor anzugucken, aber dafür rede ich im Vorfeld mit den Kameraleuten über die Einstellung, oder mit den Lichtleuten. Diesen technischen Aspekt liebe ich sehr, und je mehr ich darüber weiß, desto mehr kann ich mich fallen lassen.

Könnten Sie sich vorstellen, die Seiten zu wechseln und Regie zu führen?

Das ist natürlich auch immer eine Frage von Mut. Aber Perspektivwechsel finde ich grundsätzlich gut. Ich wurde vor sechs Jahren gefragt, ob ich mir vorstellen könnte zu unterrichten. Da bin ich erst einmal erschrocken: Kann ich das? Aber dann dachte ich mir, dass ich ja nun bald Mitte 40 bin, also warum denn nicht. Seitdem unterrichte ich an der Akademie für Schauspiel in Ludwigsburg. Meine Erfahrungen mit den Studierenden zu teilen, macht mir wirklich sehr viel Spaß.

Zurück zu „Kidnapping Stella“: Wie gut muss man sich mit den Kollegen verstehen, wenn man einen Film zu dritt trägt?

Man muss keine private Wellenlänge haben, um gut miteinander arbeiten zu können. Aber in einem Film wie „Kidnapping Stella“, wo man sehr intensiv aufeinander losgelassen wird und es sehr physisch wird, hilft es sehr, wenn man sich vertrauen kann. Zu wissen, dass einem es die anderen nicht übel nehmen, wenn man eine Grenze überschreitet, macht die Arbeit viel leichter.

Statt wie geplant im Kino ist der Film nun bei Netflix zu sehen. Wie finden Sie das?

148 Millionen Menschen auf der Welt bekommen die Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Was will ich mehr?

Wie sieht Ihr eigener Medienkonsum aus?

Ich gehe ins Kino, wenn ich zu Hause bin. Aber ich bin viel unterwegs, da bin ich dankbar für Streamingangebote.

Der Boom der Streamingdienste verändert die deutsche Film- und Fernsehbranche. Wie erleben Sie das?

Meine Branche erlebt gerade eine echte Erschütterung – und für uns Schauspieler ist das das Beste, was passieren konnte. Deutschland war ja – so viel wir auch produziert haben – in einer sprachlichen Blase eingeschlossen. Dadurch dass Netflix mit „Narcos“ begonnen hat, internationale Produktionen weltweit in einer Fremdsprache auszustrahlen und zu untertiteln, wurden Barrieren eingerissen.

Sie selbst haben schon vor vielen Jahren Ihre Fühler ins Ausland ausgestreckt.

Ich habe habe in Frankreich, Amerika und Brasilien gearbeitet. Diese Entwicklung, die nun gerade stattfindet, ist genau das, was ich gesucht habe. Unser ganzes Leben ist mittlerweile auf die ganze Welt ausgerichtet, meine Wahrnehmung ist eine internationale.

Steckbrief Clemens Schick, 1972 in Tübingen geboren, studierte an der Berliner Schule für Schauspiel. Von 2002 bis 2006 gehörte er zum Ensemble des Schauspielhauses Hannover. Er war u. a. im James-Bond-Film „Casino Royale“ (2006) und bei den Salzburger Festspielen als Tod in „Jedermann“ (2007) zu sehen. Schick drehte Fernsehkrimis, Kinofilme und internationale Produktionen. Er spielte u. a. in „Point Break“ und „Tannbach“. Derzeit ist er im Netflix-Film „Kidnapping Stella“ zu sehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.07.2019)