Naomi Campbells Putzroutine im Flugzeug

Vielflieger verhalten sich routiniert, wenn sie ein Flugzeug betreten. Zuerst den Laptop verstauen, danach die Schuhe öffnen. Supermodel Naomi Campbell packt als ersten Schritt aber ein Paar Gummihandschuhe aus. In einem Video sieht man, wie sich die Modeikone nach Betreten der Business Class emsig mit einem Putztuch ans Werk macht. Alles rund um ihren Sitz wird desinfiziert. Am Ende umhüllt sie den Flugzeugsitz noch mit einer pinken Überdecke. Diesen Sitzschoner kauft sie übrigens jedes Mal neu am Flughafen.

(sh)