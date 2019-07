Staatsanwälte fordern Prozess für Ex-Manager von Gina Lollobrigida

Die römische Staatsanwaltschaft hat die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Andrea Piazzola, den 32-jährigen Ex-Manager der italienischen Starschauspielerin Gina Lollobrigida (92), gefordert. Piazzola wird die Ausnutzung einer zurechnungsunfähigen Person vorgeworfen, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero" (Dienstagsausgabe).

Von 2013 bis 2018 soll Andrea Piazzola der Diva einen Teil ihres Vermögens gestohlen haben. Unter anderem soll er 2015 dank des Vertrauens der Schauspielerin eine Wohnung und zwei kleine Hotels unweit der Spanischen Treppe in Rom verkauft haben. Das Geld soll er eingesteckt haben. Unter anderem entdeckten die ermittelnden Staatsanwälte, dass Piazzola sich mit dem Geld Luxusautos, darunter einen Ferrari, gekauft habe.

Laut einem psychiatrischen Gutachten sei die 92-jährige Lollobrigida zurechnungsfähig, wegen ihrer narzissistischen, obsessiv-kompulsiven Persönlichkeit sei ihre Fähigkeit mit der Realität umzugehen jedoch geschwächt. Der angeklagte Römer, der anfangs als Chauffeur der Diva angeheuert worden war, sei zum Verwalter ihres Vermögens geworden. Der Mann soll schrittweise Lollobrigidas Vertrauen gewonnen haben. Er habe freien Zugang zu ihren Bankkonten gehabt und soll Schmuck und Wohnungen im Wert von sieben Millionen Euro verkauft haben. Daraufhin habe er 15 Verträge für den Kauf oder Leasing von Autos und Luxusmotorrädern abgeschlossen.

Sohn scheiterte vor Gericht

Lollobrigidas Sohn Milko Skofic hatte eine Klage gegen Piazzola eingereicht. Der Sohn hatte bereits 2014 versucht, die Diva unter Vormundschaft zu stellen, scheiterte jedoch vor einem Gericht in Rom. Seine Mutter sei von jüngeren Männern umringt, die auf eine Erbschaft abzielen, sagte Skofic nach Angaben italienischer Medien. Der Sohn erklärte, dass er die Schauspielerin ("Fanfan, der Husar", "Der Glöckner von Notre Dame", "Fremde Bettgesellen" und "Buona Sera, Mrs. Campbell") zwei Jahre lang nicht getroffen habe.

Obwohl der letzte ihrer mehr als 60 Filme bereits 20 Jahre zurückliegt, gilt Gina Lollobrigida als Symbol des italienischen Films. Sie war in den 1950er- und 60er-Jahren einer der beliebtesten Filmstars. Mit Sofia Loren gehört sie zu den wenigen italienischen Stars, die auch in Hollywood Karriere machten und in den USA bekannt sind. Nach der Schauspielerei startete sie in den 1980er-Jahren eine Karriere als Fotografin und Bildhauerin.

