Juliette Binoche: „Jung zu sein ist auch nicht leicht“

Sie ist der Inbegriff der Französin und eine Ikone des internationalen Films: Juliette Binoche. Sie verzehrte sich in „Der Englische Patient“, schmolz in „Chocolat“, litt in Michael Hanekes „Caché“ und drehte durch als „Camille Claude“. In ihrem aktuellen Film „So wie du mich willst“, der am 9. August ins Kino kommt, spielt sie eine Frau im mittleren Alter, die sich mit einem verjüngten Internet-Profil in eine virtuelle Affäre stürzt. Ein Porträt einer Frau, die mit den Verletzungen ringt, die das Älterwerden und die Einsamkeit mit sich bringen. Eine ganz andere Ausstrahlung hat Binoche in Wirklichkeit, ihre kurzen Haare sind zerzaust, sie lacht unbekümmert und laut, wirkt keck und herrlich unperfekt.





Ist es Ihnen je passiert, dass Sie auf eine falsche Online-Identität hereingefallen sind?

Juliette Binoche: (Lacht.) Wenn Sie wüssten, wie oft ich dubiose Mails von reichen Prinzen bekomme, die mich bitten, ihnen Geld zu überweisen! Mein Spam-Ordner ist voll davon!

Nutzen Sie Social Media?

Ja, ich liebe Instagram. Mir gefällt es allgemein, Dinge mit anderen zu teilen, ob nun Beobachtungen, Erkenntnisse oder Wissen. Vielleicht bin ich ja auch deshalb Schauspielerin geworden.

Haben unsere Social-Media-Identitäten noch etwas mit uns zu tun? Botoxen wir unsere Biografien nicht längst bis zur Unkenntlichkeit?

Wenn man sich auf einem Instagram-Profil von seiner besten Seite zeigt, ist das etwas ganz anderes, als mutwillig eine komplette Fake-Identität zu erfinden. Ich nutze Social Media, damit ich Persönliches mit anderen teilen kann. Das ist authentisch. Meine Filmfigur aber gibt vor, eine 24-Jährige zu sein, und ködert mit Lügen einen Lover. Da geht es um das genaue Gegenteil: hinter einer fremden Identität zu verschwinden.

Sehnen Sie sich nach dem Gefühl, jung zu sein? Oder schätzen Sie persönlich die Vorteile, ein gewisses Alter zu erreichen?

Absolut Zweiteres, man wird mit den Jahren immer selbstbewusster. Junge Menschen sind oft unsicher und wollen bestätigt werden. Die Angst, nicht gut anzukommen, kann riesig sein. Mit dem Alter lernt man sich selbst auch immer besser kennen. Ich will definitiv nicht mehr 20 Jahre alt sein! Es ist nicht leicht, älter zu werden – aber jung zu sein ist auch nicht leicht! Wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, ist die Freiheit, die man im Alter verspürt, so wertvoll, dass man sie nie gegen Jugend eintauschen würde. Ich finde auch, dass die Schönheit des Alters der Schönheit der Jugend vorzuziehen ist. Natürlich, das Gesicht wird älter, Falten tauchen auf, aber man gewinnt so viel Freiheit, klare Haltungen und Souveränität.

Sie selbst sind 55 Jahre alt. Sind Sie vernünftig geworden, was die Liebe betrifft?

Warum sollte man in der Liebe denn vernünftig werden müssen? Gefühle sind das Gegenteil von kalter, klarer Vernunft. Man will spüren und empfinden, nicht verstehen. Liebe ist real und nicht nur ein Gedanke. Das Ziel der Liebe ist, alles und jeden zu lieben, die ganze Welt. Nichts daran ist vernünftig, oder? Man kann sogar seine eigene Angst lieben lernen – und das will etwas heißen! Der Film zeigt gut, was passiert, wenn der Verstand versucht, alle negativen Gefühle zu unterdrücken. Wenn man sich zwanghaft nur an das Positive klammert, macht man irgendwann verrückte Dinge. Meine Filmfigur Claire kann sich davon erst befreien, als sie sich schonungslos der Wahrheit stellt.

Auch wenn Sie selbst offenbar kein Problem damit haben: Würde Sie zustimmen, dass Frauen ab einem gewissen Alter praktisch unsichtbar werden?

Doch, definitiv. Man fühlt sich wie ein Relikt aus einer anderen Zeit, vergessen, zurückgelassen. Die Gesellschaft nimmt sich, was sie will – und viele bleiben dann auf der Strecke. Meine Figur ist ganz klar ein Opfer der Gesellschaft. Sie versucht, mit einer neuen Identität die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Sie will sich nehmen, was ihr weggenommen wurde. Selbstverständlich hat sie ein schlechtes Gewissen deswegen, aber sie kann es sich eben auch schönreden. Sie spielt ein brutales Spiel, mit sich selbst und anderen Menschen.

Sie sind bekanntlich ein sehr spiritueller Mensch. Was entspricht Ihrer Erfahrung: Kann es einem sogar neue Energie geben, sich der Wahrheit zu stellen?

Absolut! Diese Kraft entstammt jedoch nicht dem Willen, sondern dem Gefühl, total machtlos zu sein, alles loslassen zu müssen. Aus dieser Hingabe entsteht eine ganz neue Kraft, die einen mitreißen kann. Ich würde sie eine spirituelle Kraft nennen, etwas, was man nicht rational erklären kann. Diese Macht schenkt einem Freiheit. Freiheit ist nichts, was man mit dem Verstand kontrollieren kann, Freiheit kann einem nur geschenkt werden, wenn man die Kontrolle aufgibt.

Gibt es etwas, was einer Juliette Binoche Angst machen kann?

Ich mache mir momentan Sorgen, dass ich zu viel arbeite. Ich habe kaum noch Freizeit, und das macht mir manchmal Angst.

Warum arbeiten Sie denn so viel?

Ich brauche das Gefühl, so aktiv wie möglich zu sein, solange ich noch am Leben bin! (Lacht.)

Das klingt nach dem Teufelskreis eines Workaholics. Hat Ihr Job einen Suchtfaktor?

Ich denke, der Unterschied zur Sucht ist die Zwanghaftigkeit: Ich muss nicht arbeiten, ich will es! Die Arbeit ist meine Antwort auf die Frage, warum ich hier bin und lebe. Trotzdem sollte ich es vielleicht etwas ruhiger angehen lassen. Ich plane meine Freizeit inzwischen im Kalender – aber es fällt mir schwer, diese Termine einzuhalten!

Was lieben Sie an Ihrem Beruf am meisten?

Die Freiheit, alles sein zu können, was ich will. Ich kann so alt oder jung sein, wie ich will. Alles ist nur ein großes Spiel. Wichtig ist nur, bei all dem Spielen nicht die eigene Wahrheit zu vergessen. Die Essenz meines Berufs ist, die eigene Wahrheit auf die Bühne oder Leinwand zu bringen. Wenn ich das Gefühl habe, dieses Ziel erreicht zu haben, kann ich ein Projekt hinter mir lassen.

Gelingt Ihnen das oft?

Ich denke, es gelingt, wenn man sich nicht zu sehr mit dem Projekt verstrickt. Ich überlasse die Verantwortung auch gern den anderen am Set und versuche, mir meine Leichtigkeit zu bewahren. Das ist übrigens auch eine gute Maxime für das Leben im Allgemeinen: Man muss sich nicht alles im Leben anheften und sich mit jedem Gewicht belasten. Man darf sich auch einfach einmal der Leichtigkeit und Lebensfreude überlassen.

Wenn man Sie live erlebt, ist man überrascht von Ihrem jugendlichen Enthusiasmus. Ist das ein Charakterzug, der Sie gut beschreibt?

Ja, ich fühle mich sehr vital und bin gern am Leben. Das spürt man auch, denke ich. Ich erschaffe besondere Dinge oder Momente und teile diese gern mit den Menschen. Das ist nicht nur aufregend – das macht mich glücklich. Überhaupt: Filme zu drehen und Geschichten zu erzählen lässt uns wieder zu Kindern werden. Es ist ein wunderbares Spiel, das wir alle spielen: „Was wäre, wenn?“ Wir fühlen uns gern in Geschichten ein und fragen uns, wie wir wohl gehandelt hätten.

Sie haben in den 35 Jahren Ihrer Karriere Weltruhm erlangt. Verspüren Sie manchmal den Wunsch, unbekannt zu sein? Eine andere Identität anzunehmen, damit keiner Sie erkennt?

Nein. Wenn ich Lebensmittel einkaufen gehe, denke ich sicher nicht daran, dass mich Leute erkennen könnten. Ich glaube, gerade weil ich mich nicht künstlich verstecke, falle ich kaum weiter auf.

Steckbrief Juliette Binoche wurde 1964 in Paris geboren. Ihr Vater war Regisseur, ihre Mutter Schauspielerin. Die Eltern ihrer Mutter waren polnische Intellektuelle, die nach Auschwitz deportiert worden waren. Schon als Kind spielte Binoche Theater, 1985 bekam sie eine Rolle in Luc Godards Film „Maria und Joseph“. 1997 erhielt sie für ihre Rolle in „Der englische Patient“ einen Oscar, für „Chocolat“ im Jahr 2000 einen weiteren. Binoche hat eine Tochter (*1999) mit dem Schauspieler Benoît Magimel, mit dem sie bis 2003 liiert war, aus einer früheren Beziehung hat sie einen Sohn (*1993).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2019)